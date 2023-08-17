«الإمارات للتنمية» يوفر تمويل سلسلة التوريد للشركات الصغيرة والمتوسطة

المصدر: أبوظبي - البيان

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وقّع مصرف الإمارات للتنمية، المحرّك المالي الرئيسي لأجندة التنويع الاقتصادي والتحول الصناعي في دولة الإمارات، مذكرة تفاهم مع منصة «تريد كابيتال بارتنرز» لتوفير حلول تمويل سلسلة التوريد للشركات الصغيرة والمتوسطة.



وتنص مذكرة التفاهم، التي تأتي بدعم من منصة «هب71»، منظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي التي تسعى لتزويد الشركات الناشئة بالفرص التجارية المتنوعة، على إنشاء مجموعة عمل خاصة لمناقشة سبل تزويد الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات بحلول مناسبة لتمويل سلسلة التوريد بما يحد من المخاطر، يساعد المشترين والموردين على تحسين رأس المال العامل الخاص بهم.



وقال شاكر زينل، رئيس إدارة الأعمال المصرفية في مصرف الإمارات للتنمية: «نعمل دائماً لاستكشاف سبل جديدة ومبتكرة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تساهم بما يزيد على 60% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لدولة الإمارات. وسنتعاون ضمن إطار مذكرة التفاهم مع منصة ( تريد كابيتال بارتنرز ) لتوفير المزيد من حلول التمويل لمجموعة واسعة من الشركات».



وأكد زينل أن هذا التعاون يعكس رؤية التميز التي يسعى المصرف إلى تحقيقها من خلال الشراكات، بالإضافة إلى مساهمته في دعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الابتكار في دولة الإمارات.



ويواصل مصرف الإمارات للتنمية، انسجاماً مع الأولويات الوطنية، الالتزام بدوره في تعزيز الاستدامة الاقتصادية، ودعم القطاعات الخمسة ذات الأولوية - الطاقة المتجددة، والصناعة، والتكنولوجيا، والرعاية الصحية، والأمن الغذائي – من خلال الموافقة على تمويلات بقيمة 30 مليار درهم لدعم 13.500 شركة بحلول عام 2026.



وقال بيل كرولي، المؤسس ورئيس العمليات في «تريد كابيتال بارتنرز»: «تعد الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة المحرك الرئيسي لاقتصاد المستقبل. وتماشياً مع المبادرات الحكومية الأخرى لتنمية وتطوير هذه الشركات، ستوفر شراكتنا مع مصرف الإمارات للتنمية دعماً ملموساً عبر تزويد الشركات النامية بباقة متنوعة من حلول التمويل التجاري. وبالاستفادة من أحدث التقنيات والعمليات، ستحقق ( تريد كابيتال بارتنرز) نقلة نوعية في مشهد قطاع التمويل التجاري، وتمكّن روّاد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة من إطلاق العنان لإمكاناتهم والتوسع في الأسواق المحلية والعالمية».



تم توقيع مذكرة التفاهم في المقر الرئيسي لمصرف الإمارات للتنمية بحضور أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية؛ وبيل كرولي، المؤسس ورئيس العمليات في «تريد كابيتال بارتنرز»؛ ونيراج غاندي، نائب رئيس أول لتطوير المنتجات (الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة) في مصرف الإمارات للتنمية؛ وعادل الخجا، الشريك المؤسس والمدير التجاري في «تريد كابيتال بارتنرز»؛ وريجيش ساثياديفان، مدير العمليات في «تريد كابيتال بارتنرز».



ويتبنى مصرف الإمارات للتنمية منهج تمويلي فريد يتمثّل في توفير حلول تمويلية مرنة بناءً على الأثر التنموي للمشاريع. ويقدم حلولاً تنافسية للتمويل المباشر وغير المباشر وبفترات سداد مريحة مع فترات سماح وسقوف مرتفعة للتمويل مقارنة بقيمة المشروع.

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