تراجع ملحوظ في أسعار الذهب في الإمارات الخميس 17 أغسطس

المصدر: دبي ـ محمود حسن

ت + ت - الحجم الطبيعي

شهدت أسعار الذهب في الإمارات، اليوم الخميس 17 أغسطس، تراجعاً ملموساً في الأسعار ووصلت التراجعات إلى درهمين، مع تراجع الأسعار عالمياً إلى أدنى مستوى في 5 شهور.

ووفقاً لأسعار اليوم فقد وصل سعر الذهب عيار «غرام 24» إلى 229.25 درهماً، بينما سجل سعر الذهب عيار «غرام 22» عند مستوى 212.25 درهماً، أما سعر الذهب عيار «غرام 21» فقد وصل إلى 205.50 دراهم، وسجل الذهب عيار «غرام 18» نحو 176.25 درهماً.

وعالمياً، لامست أسعار الذهب أدنى مستوياتها في خمسة أشهر، مع اكتساب الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية زخماً بعد بيانات اقتصادية قوية في الآونة الأخيرة عززت التوقعات بأن يستمر مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في تشديد سياسته النقدية.

وبلغ سعر الذهب في السوق الفورية 1891.70 دولاراً للأوقية (الأونصة) خلال التداولات مسجلاً أدنى مستوياته منذ 15 مارس.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1921.80 دولاراً للأوقية.

وأظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي لشهر يوليو أن «معظم» صانعي السياسة بالبنك لا يزالون يعطون الأولوية لمكافحة التضخم في حين أشار «بعض المشاركين» إلى المخاطر الاقتصادية لرفع أسعار الفائدة أعلى من اللازم.

وسجلت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات أعلى مستوياتها في عشرة أشهر مما دفع الدولار لأعلى مستوياته منذ منتصف يونيو وأبعد المستثمرين عن الذهب الذي لا يدر عائداً.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في السوق الفورية 0.2 بالمئة إلى 22.42 دولاراً للأوقية، بينما استقر البلاتين عند 882.50 دولاراً بعدما لامس أدنى مستوياته منذ أكتوبر. وهبط البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1205.70 دولارات.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز