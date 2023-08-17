توسيع شراكة الرمز بين طيران الإمارات و"إير كندا"

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت طيران الإمارات اليوم، عن توسيع شراكة الرمز المبرمة مع "إير كندا"، لتشمل رحلات إلى مونتريال ومنها. ويأتي هذا الإعلان في أعقاب إطلاق طيران الإمارات خدمة يومية بين دبي وأكبر مدينة في مقاطعة كيبيك الكندية في يوليو (تموز) الماضي. وأصبح الآن بإمكان عملاء طيران الإمارات التخطيط للسفر بين 11 من أكثر النقاط المحلية شعبية خارج مونتريال والوجهات على شبكة طيران الإمارات الواسعة، والاستفادة من خدمات كلتا الناقلتين بتذكرة واحدة.

وتمتد الشبكة الموسعة للنقاط الكندية المدرجة في شراكة الرمز بين طيران الإمارات وإير كندا إلى 11 وجهة عبر مونتريال، بالإضافة إلى 69 نقطة أخرى يمكن الوصول إليها من مونتريال بموجب اتفاقية الإنترلاين بين الناقلتين.

وتتيح شراكة الرمز بين طيران الإمارات وإير كندا للعملاء الاستمتاع بالمرونة والاختيار من خلال سلاسة مواصلة الرحلات عبر أكبر مدينتين في كندا إلى نقاط مثل هاليفاكس وإدمنتون وأوتاوا وكالغاري للمسافرين بغرض السياحة والعمل أو لزيارة العائلة والأصدقاء. ومن تورونتو، يمكن لعملاء طيران الإمارات مواصلة السفر إلى 19 نقطة والتمتع بمزايا الرمز المشترك، بالإضافة إلى 100 نقطة أخرى بموجب اتفاقية الإنترلاين.

وفي المقابل، يمكن للعملاء من المدن الكندية مواصلة رحلاتهم بسهولة مع طيران الإمارات من مونتريال أو تورنتو، للسفر إلى مختلف الوجهات في آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط، عبر دبي.

وتسيّر طيران الإمارات رحلات يومية بين دبي وتورنتو بطائراتها العملاقة A380. كما تشغّل أكبر ناقلة دولية في العالم سبع رحلات أسبوعياً بين دبي ومونتريال بطائرات البوينج 777، ما يتيح للمسافرين اتصالاً سلساً لتخطيط مساراتهم إلى وجهات عالمية. كما تتيح الشراكة لأعضاء برنامج سكاي واردز طيران الإمارات كسب الأميال واستبدالها على رحلات كلتا الناقلتين.

ويمكن للمسافرين على رحلات طيران الإمارات التخطيط لمساراتهم الكاملة بتذكرة واحدة والاستفادة من مزايا رحلة مريحة، بما في ذلك الأمتعة المسموح بها مع الناقلة، بالإضافة إلى سهولة إنجاز إجراءات السفر إلى الوجهة النهائية. علماً بأن تسجيل الأمتعة لاستلامها في الوجهة النهائية صالح للسفر خارج كندا فقط، ذلك أن الأنظمة في كندا تتطلب من القادمين على رحلات دولية إنهاء الإجراءات الجمركية والهجرة عند نقطة الدخول الأولى.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز