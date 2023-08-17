555 ألف سائح بريطاني وأيرلندي زاروا دبي في 6 أشهر

المصدر: دبي - البيان

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ارتفع عدد السائحين البريطانيين والأيرلنديين، الذين زاروا دبي، خلال النصف الأول من 2023، بنسبة 10% على أساس سنوي.

وبحسب موقع «ترافيل ويكلي» فإنه بين يناير ويونيو 2023 زار 555 ألف سائح من المملكة المتحدة وأيرلندا إمارة دبي.

وأشار الموقع إلى أن أعداد الزوار يدل على أن الإمارة تتقدم بثبات نحو هدفها المتمثل في أن تصبح الوجهة الأكثر زيارة في العالم.

وبحسب دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي فإنه خلال الأشهر الستة الأولى من 2023 استقبلت الإمارة نحو 8.6 ملايين سائح، مقارنة بـ7.1 ملايين في الفترة نفسها من عام 2022.

ونقل الموقع تصريحات عصام كاظم الرئيس التنفيذي لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي حيث قال: «يعتبر أداء الصناعة في النصف الأول من 2023 شهادة على الاستراتيجية الموجهة نحو المستقبل لقيادتنا الحكيمة لوضع دبي كونها أفضل مدينة في العالم للزيارة، والعيش، والعمل».

وذكر الموقع أن دبي تواصل تسريع الزخم والبقاء في المقدمة بالنسبة لمدن العالم، وذلك في المقام الأول، من خلال تسليط الضوء على تنوع عروض المدينة.

وأضاف كاظم: «من الأمور الأساسية لنجاحنا في الترويج لدبي كونها وجهة لا بد من زيارتها، تعزيز الشراكات متعددة المستويات بين القطاعين العام والخاص».

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