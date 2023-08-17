تزايد طلب المستثمرين بالإمارات على الشركات المليارية

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشفت شركة بيركلي للأصول عن زيادة طلب المستثمرين من المتعاملين في الدولة، على الشركات (المليارية) والشركات النامية، وذلك خلال بحث المستثمرين عن الاكتتاب العام الأولي أو الاكتتاب العام.

وتوفر بيركلي، شركة الأسهم الخاصة البريطانية، تسهيلات للمتعاملين، من أجل المشاركة في نمو الشركات العالمية عالية الأرباح، عبر تحقيق الاستفادة من وصولها مباشرة إلى أفضل فرص الاكتتاب العام الأولي.

وفي حين أن الاستثمار قبل الاكتتاب العام له مميزاته فإن شركة بيركلي تنصح المستثمرين المحتملين بالانتباه للمخاطر الكامنة، والتي تتعلق غالباً بالتوقيت، إذ ثمة مخاطر أقل بكثير عند الاستثمار في مرحلة ما قبل الإدراج، مقارنة بالاستثمار في مرحلة التمويل.

وقال عمر جاكسون، أحد الشركاء في بيركلي للأصول: «شهدنا طلباً متزايداً من متعاملينا على فرص الاستثمار في الشركات بمرحلة ما قبل الاكتتاب العام، وعادة ما تكون هذه الاستثمارات مقتصرة على المستثمرين المعتمدين أو المؤسسات الاستثمارية فحسب، بسبب شروط السرية ومجموعة من المهارات المهمة والمبالغ الطائلة المستثمرة، لكن نظراً لسجلنا الحافل بتحقيق عوائد مجزية للمستثمرين كلفتنا شركات عدة بدعم رحلتها للإدراج العام».

وأضاف: «مستمرون في تزويد متعاملينا بوصول فريد وحصري إلى الاكتتابات الأولية المهمة، من خلال شبكتنا الواسعة من الشركاء في جميع أنحاء العالم».

وتتولى بيركلي للأصول إنشاء منصة، لمساعدة المتعاملين على المشاركة في مراحل التمويل المتسلسلة، ومراحل الإدراج المسبق للشركات الكبرى، ما يمكنهم من الاستفادة من ارتفاع القيمة الكبير، الذي غالباً ما يصاحب تقدم الشركة بنجاح من كيان خاص إلى كيان مدرج في البورصة، ومع احتمالية تحقيق عوائد عالية فإن الاستثمار في شركة قبل طرحها للاكتتاب العام يمكن أن يوفر فرصة الشراء بقيمة أقل مقارنة بسعر الإدراج الرسمي، وبالتالي إذا زادت قيمة الشركة بشكل كبير بعد طرحها للاكتتاب العام يحقق المستثمرون مكاسب مالية مجزية.

وتميل معظم الشركات، التي تستعد للدخول في الاكتتاب العام إلى أن تكون في طليعة من يتبنون التطورات التكنولوجية، والابتكارات الثورية، وتسمح هذه الشركات للمستثمرين بالاستفادة من تطورها في مرحلة مبكرة، بسبب إمكانات النمو العالية في هذا المجال؛ وبالتالي يمكن للمستثمرين الاستفادة من هذه الأعمال الواعدة والمثمرة مع فرص الازدهار الهائلة، كما تمكن هذه الاستثمارات أصحاب المصلحة من دعم التقنيات الأحدث، التي يتم تطويرها، ليمكنهم الاستفادة منها مادياً.

وأكد جاكسون أن الاستثمار في الإدراج المسبق للاكتتاب (IPO)، ضمن محفظة متنوعة، يعد أمراً فريداً بالنسبة للأغلبية، لأن مثل هذه الفرص لا تتكرر كثيراً، وفي هذه الحالة يتم تقليل الكثير من المخاطر بوسائل فعّالة متنوعة، على عكس معظم فرص النمو المرتفعة، التي عادة ما تكون ذات مخاطرة أعلى، نظراً لحجم هذه الاستثمارات والقوانين الصارمة الموضوعة من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات مثلاً.

وشاركت بيركلي، أخيراً، في الجولة النهائية للإدراج المسبق لمنصة التقنية المفتوحة «Triller» المدعومة بالذكاء الاصطناعي لصناعة المحتوى، قبل تقديم ملفات الشركة للاكتتاب العام في بورصة نيويورك (NYSE).

وتقدم شركة بيركلي للأصول في دبي الاستشارات للمتعاملين بشأن فرص الإدراج العام من الدرجة الأولى في الأسواق العالمية الرئيسة، مثل بورصة نيويورك وناسداك، وتستفيد الشركة من فرص الاستثمار الجديدة، لتوفير عوائد مستقرة، ومستدامة للمتعاملين، عن طريق مكاتبها الرئيسة في جزر فيرجن البريطانية، ولندن ودبي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز