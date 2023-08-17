إنجازات غرف دبي خلال النصف الأول 2023

المصدر: البيان

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نشر المكتب الإعلامي لحكومة دبي عبر حسابه على منصة «إكس» فيديو لأبرز إنجازات غرف دبي خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث سجلت غرفة دبي للتجارة انضمام 30146 شركة جديدة لعضوية الغرفة بنسبة نمو 43%، فيما بلغت قيمة صادرات وإعادة صادرات الأعضاء 137.6 مليار درهم بنسبة نمو 7%، كما تم إصدار واستقبال 2402 دفتر إدخال مؤقت للبضائع.

وسجلت غرفة الرقمية استقطاب 69 شركة ناشئة رقمية، كما قامت الغرفة بـ 12 جولة ترويجية خارجية، وتم الاجتماع مع 279 شركة خلال الجولات الترويجية.

واستقطبت غرفة دبي العالمية 6 شركات متعددة الجنسيات، و50 شركة صغيرة ومتوسطة . وتوسعت 15 شركة خارجياً بدعم من الغرفة.

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