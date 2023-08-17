9.5 مليارات درهم أرباح موانئ دبي العالمية النصفية

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد المحدودة" عن نتائج مالية مرنة للأشهر الستة الأولى حتى 30 يونيو 2023. وشهدت العائدات نمواً بنسبة 13.9% على أساس معلن لتبلغ 9.037 مليارات دولار (33.18 مليار درهم)، وشهدت الأرباح المعدّلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك5 نمواً قدره 7.0% لتصل إلى 2,611 مليون دولار (9.59 مليارات درهم) مع تحقيق هامش أرباح معدّلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك6 بلغ 28.9%.

نمو

ويرجع نمو العائدات بنسبة 13.9% بشكل أساسي إلى الدمج الكامل لشركة "إمبريال لوجستيكس" على مدار ستة أشهر (2022 - 4 أشهر). وكان النمو على أساس المقارنة المثلية مدفوعاً بشكل أساسي بالأداء القوي لـ "إمبريال لوجستيكس" في أفريقيا وشركة "الأحواض الجافة العالمية" في دولة الإمارات. وزادت الأرباح المعدّلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 7.0% لتصل إلى 2,611 مليون دولار. وارتفعت قيمة الأرباح المعدّلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 7% في ظل نمو العائدات المتزايد، وبلغ هامش الأرباح المعدّلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 28.9% خلال العام، فيما بلغ هامش الأرباح المعدّلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك على أساس المقارنة المثلية 30.8%.

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