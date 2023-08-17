الشركات الصينية تستكشف فرص توسيع الأعمال في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تشهد مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) اهتماماً كبيراً من قِبل الشركات الصينية التي تتطلع إلى استكشاف فرص الاستثمار في الإمارات، بعد انتهاء جولتها التجارية الناجحة إلى المدن الصينية الكبرى في وقت سابق من هذا العام، استضافت المنطقة الاقتصادية وفوداً عديدة من الشركات الصينية العاملة في مختلف قطاعات الأعمال، بما في ذلك البناء والتصنيع والتجارة والإلكترونيات والهندسة للاطلاع على الفرص الاستثمارية الهائلة والمتاحة في الإمارة.

وتخلل جدول الزيارات اصطحاب الوفود في جولة للتعرف على المناطق الصناعية براكز، وجزيرة المرجان وجبل جيس، إضافة إلى عقد اجتماعات مع ممثلي مختلف الجهات بإمارة رأس الخيمة، واطلع المستثمرون الصينيون خلال الزيارة على هذه المواقع الواعدة من أجل التوسع في أعمالهم بمختلف القطاعات.

وقال رامي جلاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز: الاهتمام المتزايد من قِبل الشركات الصينية للتوسع في المنطقة، يعكس مدى التزامنا بتكثيف الجهود لتعزيز علاقاتنا مع المستثمرين الدوليين . وأشار إلى أن العلاقات القوية لدولة الإمارات مع الصين ساعدت في رسم آفاق اقتصادية مزدهرة، حيث تعد الصين اليوم أكبر شريك تجاري غير بترولي للإمارات، وثالث أكبر مستثمر أجنبي في الدولة، وكذلك فيما يتعلق براكز، تمثل الصين أحد أهم الأسواق الرئيسية التي نوليها اهتماماً كبيراً.

وأضاف جلاد: وتسعى دولة الإمارات جاهدة إلى تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين، والوصول بحجم التبادل التجاري إلى 200 مليار دولار بحلول عام 2030، لذلك، أصبح تأسيس العلاقات التجارية مع الشركات الصينية أكثر أهمية من أي وقت مضى. وفي هذا السياق الواعد، فإننا نرحب بالمزيد من المستثمرين الصينيين لاستكشاف الفرص الواعدة التي تقدمها إمارة رأس الخيمة.

وتستضيف راكز حالياً ما يزيد على 400 شركة صينية، بين الصغيرة والمتوسطة وكذلك الشركات الصناعية الكبرى التي تعمل في مختلف القطاعات.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز