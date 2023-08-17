تقرير «جنرال إلكتريك» يشيد بالدور الريادي للإمارات في الاستدامة عالمياً

المصدر: (دبي - البيان)

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أصدرت شركة «جنرال إلكتريك»، تقريرها السنوي للاستدامة، الذي يشدد على التزام «جنرال إلكتريك» بتلبية احتياجات الاستدامة الملحة في العالم، وكشفت فيه عن استثمارها 4.2 مليارات دولار في أنشطة البحث والتطوير خلال عام 2022 لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وإحداث التحول المنشود فيه.

وقالت الدكتورة داليا المثنى، رئيس شركة «جنرال إلكتريك» في الإمارات والرئيس العالمي للشؤون الاستراتيجية والعمليات في الأسواق العالمية: «حققنا تقدماً ملموساً في تنفيذ أولويات الاستدامة خلال عام 2022، ويعود الفضل في ذلك إلى حلولنا المتكاملة التي تدعم مسار التحول نحو مستقبل أنظف لقطاع الطاقة بما يحقق مصلحة الأجيال القادمة».

وأشار التقرير إلى الدور الريادي للإمارات بمسار الاستدامة العالمية. ونوّه إلى جهود الدولة في تشغيل أول رحلة طيران في الشرق الأوسط باستخدام وقود طيران مستدام بنسبة 100 %. وبصفتها الدولة المضيفة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، تلعب الإمارات دوراً محورياً في قيادة الحوار العالمي حول التغير المناخي، وتفخر «جنرال إلكتريك» بكونها شريكاً داعماً للدولة بهذا الشأن.

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