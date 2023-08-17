«جيتكس جلوبال» ينطلق 16 أكتوبر

المصدر: (دبي - البيان)

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يستضيف مركز دبي التجاري العالمي فعاليات معرض جيتكس جلوبال خلال الفترة من 16 إلى 20 أكتوبر 2023. وسيجمع الحدث أكثر من 5000 عارض من أكثر من 170 دولة، ويضم المعرض ثماني فعاليات رائدة في مجالات التقنية والشركات الناشئة، ويمثل منصة متفردة لاستعراض أحدث الابتكارات القائمة على التقنية والأفكار المستقبلية.

ويعد جيتكس جلوبال أحد أبرز فعاليات قطاع التكنولوجيا في العالم، إذ يوفر منصة متكاملة تغطي جميع اتجاهات القطاع، بدءاً من الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين وعلوم البيانات إلى الشركات الناشئة والاقتصاد الرقمي. وتجمع الفعالية الأكبر من نوعها عالمياً الجهات الحكومية والمؤسسات، مع مجموعة من رواد الأعمال والمبدعين والمبتكرين للتباحث والحوار وطرح أفكار ومنتجات جديدة لرسم ملامح مستقبل القطاع التكنولوجي.

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