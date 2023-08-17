دبي تحتضن أكبر نسختين من معرضي صيانة الطائرات وتصميماتها الداخلية

المصدر: دبي – البيان

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يعود معرض الشرق الأوسط لصيانة وإصلاح وتجديد الطائرات 2024، ومعرض الشرق الأوسط للتصميم الداخلي للطائرات 2024 لتقديم نسختهما الأكبر على الإطلاق، حيث تجتمع سلسلة التوريد الخاصة بشركات الطيران بأكملها على مدار يومي 5 و6 مارس 2024 في مركز دبي التجاري العالمي.

وسجلت الفعاليتان أرقاماً قياسية في النسخة الماضية، حيث استقطبت 6400 زائر لتسجل نمواً بنسبة 46% مقارنة بالعام السابق، وذلك بمشاركة حوالي 200 عارض من 97 دولة. وستضاف قاعة جديدة في النسخة المقبلة لتلبية الطلب المتزايد على المشاركة، مما يوفر المزيد من الفرص لعرض أحدث الحلول المتطورة في القطاع.

وستكون هذه النسخة الأولى التي تشهد تنظيم كلا المعرضين تحت مظلة الشركة الأم نفسها، وذلك بعد استحواذ شركة Informa على مجموعة تارسوس في وقت سابق من العام.

وتضيف قاعة الفعاليات الجديدة 2000 متر مربع من مساحة المعرض، لتوفر المساحة المطلوبة لأكثر من 50 شركة عارضة، فضلاً عن منطقة اجتماعات مخصصة لتعزيز التواصل بين الشركاء وصالة مخصصة لشركات الطيران وكبار الشخصيات والمستأجرين. كما ستوفر مساحة للشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة .

ابتكار

وقالت ليديا جانو، المدير الإداري الأول لشؤون الفعاليات في شبكة أفييشن ويك: «يشهد سوق صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات تحولاً سريعاً بسبب زيادة الابتكار ودخول شركات منافسة جديدة إلى القطاع، وتعد دبي في قلب هذا النمو على مستوى المنطقة. وهذا ما أكدته نسخة 2023 التي سجلت أرقاماً قياسية، ويسعدنا أن نعزز عروضنا لهذا العام لنرحب بالحضور الجدد والعائدين من جميع أنحاء قطاع الطيران، حيث نسعى إلى توفير المزيد من الفرص لاكتشاف أحدث التقنيات في سوق ما بعد البيع بقطاع الطيران التجاري».

ويتيح المعرضان للشركات لقاء أبرز خبراء القطاع من الموردين بقطاع خدمات الصيانة والإصلاح والعمرة، وشركات تصنيع المعدات الأصلية وموردي قطع الطائرات ومكوناتها والخطوط الجوية وتأجير الطائرات والمتخصصين في التصميم الداخلي.

تقنيات

وقال تيم هاوز، المدير الإداري لمجموعة تارسوس: «يشهد القطاع نمواً كبيراً على مستوى العالم، تبحث شركات الطيران الجديدة والحالية عن طرق لتعزيز تجربة الركاب من خلال التصميمات الداخلية الحديثة، وسيكشف المعرض عن أحدث التطورات والابتكارات في السوق، حيث يجمع بين أبرز الشركات والشركاء الرئيسيين في القطاع لرسم توجهات وملامح مستقبل القطاع».

وتأكد حضور مجموعة من الموردين الدوليين الحضور في النسخة المقبلة. وسيضم معرض صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات شركات منها الشركة السعودية لهندسة وصناعة الطيران، وبوينج، ولوفتهانزا تكنيك، وتوركش تكنيك، وهيكو وغيرها. بينما تشارك افيوينتيريورز، واكسبليسيت وجيفين في بمعرض التصميم الداخلي للطائرات.

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