تصريح لمنصة تداول الأصول الافتراضية «إم2» بسوق أبوظبي العالمي

المصدر: (أبوظبي ـ البيان)

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حصلت منصة الأصول الافتراضية الجديدة «M2» رسمياً على تصريح تقديم الخدمات المالية من قبل سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي؛ حيث تمت الموافقة على هذا التصريح، بهدف تشغيل منشأة تجارية متعددة الأطراف، إلى جانب تقديم خدمات الوصاية للعملاء في الإمارات.

ومن خلال هذا التصريح حصلت M2 على الموافقة التنظيمية لتمكين عملائها من المؤسسات، والأفراد في الإمارات من شراء وبيع وتخزين الأصول الافتراضية؛ إذ تم تطوير المنصة، خلال العام الماضي باعتماد رؤية طويلة الأجل، مما يضمن تزويد أعلى مستويات الثقة والأمان والنزاهة في فئة الأصول الافتراضية الناشئة.

وقال ستيفان كيميل، الرئيس التنفيذي لدى M2: «حصولنا على هذا التصريح يعد الخطوة الأولى في رحلتنا، ونتطلع إلى مواصلة التعاون مع سوق أبوظبي العالمي، لضمان أعلى مستوى من الشفافية حول أصول عملائنا، والحفاظ عليها. وعلى مدى السنوات الخمس الماضية وضع سوق أبوظبي العالمي إطاراً تنظيمياً يحدد قواعد واضحة للمشاركين في قطاع الأصول الافتراضية، ونحن في M2 ملتزمون بتطبيق أعلى المعايير، بما يتوافق مع رؤية سوق أبوظبي العالمي، واستمرار الإمارات العربية المتحدة في ترسيخ مكانتها إحدى الدول الرائدة عالمياً في هذا المجال».

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