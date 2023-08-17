«المالية المركزية» بالشارقة تؤكد الحرص على حماية الأصول المعلوماتية

المصدر: (الشارقة - البيان)

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أكد صقر آل علي، مدير مكتب أمن المعلومات في دائرة المالية المركزية بالشارقة، أهمية دور مكتب أمن المعلومات الذي تأسس في العام 2017، في الحرص على حماية الأصول المعلوماتية.

وقال إننا نحاول التقليل من احتمالية حدوث حوادث أمنية تخص الدائرة ومعلوماتها، وفق أفضل التقنيات والتطبيقات وأحدثها وأكثرها تطوراً، ولا شك في أن هناك معلومات عامة تنشر في مختلف وسائل الإعلام الورقي والرقمي، ومختلف منصات ووسائل التواصل الاجتماعي، وهي معلومات داخلية وغالباً مالية، وبعض المعلومات يمكن تصنيفها «سري للغاية»، ويتم تداول هذه المعلومات حسب التصنيفات.

وأضاف: نحرص في الدائرة على المشاركة في عدد من الفعاليات والمبادرات محليا وعالميا، ومنها مشاركتنا أخيراً القمة الخليجية للأمن السيبراني، حيث نمتلك مستويات متقدمة وعملية وخبرات متنوعة في مختلف مجالات الأمن السيبراني، ونجدها فرصة للتواصل والتفاعل والنقاش بما يعزز من أهمية ومكانة الأمن السيبراني ودوره في عالم المال والاستثمار ومختلف مجالات وقطاعات الحياة والإنتاج والعمل.

وأشار إلى أن القمة تضمنت نقاشات حول مختلف القضايا، سواء ما تعلق منها بالضوابط الإرشادية الأساسية في الأمن السيبراني، والمهمات والأعمال والتقارير وأفضل الممارسات بما ينعكس إيجاباً على العمل.

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