عروض «مفاجآت صيف دبي» تواصل إسعاد الزوار والمتسوقين

المصدر: دبي - البيان

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تقترب العطلة الصيفية من نهايتها، وتستعد المدارس لإعادة فتح أبوابها، لكن لا يزال هناك متسع من الوقت للاستمتاع بأفضل العروض الترفيهية الممتعة، والفعاليات العائلية المتنوعة، والصفقات والتخفيضات الكبيرة، وعروض الإقامة المختلفة مع «مفاجآت صيف دبي». وعلى مدار الأيام القليلة المقبلة حتى نهاية مفاجآت صيف دبي في 3 سبتمبر، تقدم مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة أجندة أسبوعية مليئة بالفعاليات التي لا يمكن تفويتها.

عرض «للأطفال مجاناً»

وتتحوّل الوجهات السياحية في المدينة خلال المفاجآت إلى أرض للعجائب لجميع أفراد العائلة، حيث يتم فيها تنظيم ورش عمل تفاعلية، وعروض رائعة، وتجارب غير مسبوقة. وخلال أغسطس، يمكن زيارة عالم آية في وافي سيتي مول، وهي وجهة ترفيهية تقدم عروض الضوء والصوت تمتد على مساحة 3,700 متر مربع. وتتضمن هذه الوجهة المثالية للعائلات 12 منطقة مميزة، تسرد كل منطقة منها قصة مختلفة، وتزداد المتعة في هذه الوجهة بالطبع مع عرض «للأطفال مجاناً». ويقدم متحف الغموض في دبي أكثر من 60 معرضاً للخدع البصرية والحسيّة والتركيبات الضوئية الرائعة. استمتع بتجربة مبهرة في المتحف مع عرض «للأطفال مجاناً». ويمكن الاستمتاع بتجربة برج خليفة، أطول مبنى في العالم، مع العائلة والأطفال للاستمتاع بالمناظر الرائعة من أعلى مبنى في العالم، إضافة إلى عرض «للأطفال مجاناً»، فعند شراء تذكرتين للبالغين، يمكن لطفلين دخول الطابقين 124 و125 مجاناً معهما حتى 31 أغسطس.

كما يمكن الاستمتاع بعرض «للأطفال مجاناً» في وجهات متعددة تتضمن دبي باركس آند ريزورتس، وإكس سترايك، ومركز وهوو دبي الترفيهي، ومدينة إكسبو دبي، ومتحف مدام توسو، ومتحف المستقبل، وسكي دبي، وغيرها الكثير.

وتقدم مئات الفنادق والمنتجعات في جميع أنحاء المدينة صفقات بأسعار مخفضة على الإقامات العائلية هذا الصيف، كما يشارك أكثر من 80 فندقاً في عرض «للأطفال مجاناً»، حيث يقيم طفلان في غرفة البالغين دون رسوم إضافية، إضافة إلى الاستمتاع بوجبات مجانية على خطة الوجبات نفسها مثل والديهما والدخول المجاني إلى نوادي الأطفال الموجودة في الفنادق المشاركة.

عروض ترفيهية

تواصل سلسلة حفلات «بيت ذا هيت» تقديم العروض الموسيقية لبعض أفضل المواهب في المنطقة وتعزيز تنوع المشهد الموسيقي العربي، حيث تقدم مجموعة مختارة من الفنانين الإقليميين أنواعاً موسيقية متنوعة. وخلال هذا الأسبوع، تواصل سلسلة الحفلات المحبوبة رحلتها للاحتفال بالمواهب الموسيقية العربية من خلال عرضين منتظرين، مع أفضل أغاني المطربة السعودية الاستثنائية موضي الشمراني يوم 19 أغسطس في «ذا أجندا» في مدينة دبي للإعلام. كما تقدم الجزء الثاني من الأمسية حفلاً للفنان دي جي أصيل، حيث يقدم أفضل ألحانه وأغانيه، مما يضمن ليلة مليئة بالمرح والمتعة. والحفل الختامي تحييه فرقتا «مسار إجباري» و«ديسكو مصر»، حيث ستعتليان مسرح «ذا أجندا» في 1 سبتمبر.

عالم مدهش

ويمكن للعائلات والأطفال الصغار من الآن وحتى 27 أغسطس الاستمتاع بأفضل عالم داخلي مشوق مليء بالمغامرات والترفيه في مركز دبي التجاري العالمي، حيث يقدم عالم مدهش مجموعة واسعة من الأنشطة والفعاليات والعروض الحية، إضافة إلى الكثير من الألعاب المناسبة لجميع الأعمار.

وينقسم العالم هذا العام إلى أربع مناطق ذات طابع خاص تمثل فصول السنة، الصيف والخريف والربيع والشتاء، وتقدم كل منها ألعاباً وأنشطة فريدة لجميع أفراد العائلة. كما أن هناك العديد من المناطق الجديدة هذا العام، مثل منطقة Gamefy التي تقدم دوري ألعاب يوم السبت من كل أسبوع مع جائزة نقدية للفائز، إضافة إلى عالم MELT الساحر للآيس كريم.

تسوق وعروض ترويجية

وتقدم المفاجآت مجموعة كبيرة من صفقات التجزئة والعروض الترويجية لإرضاء جميع أنواع المتسوقين. وربما يساعدك التسوق خلال هذه الفترة على الفوز برحلة إلى الوجهة التي تحلم بها. فمن خلال إنفاق 300 درهم فقط، يمكن للمتسوقين زيارة منصة «تسوق وسافر» أمام متجر «زارا» في سيتي سنتر ديرة لتقديم إيصالات الشراء ودخول السحب الخاص بالعطلة العائلية لمدة أربع ليالٍ في الوجهة التي يختارها الفائزون.

وعند إنفاق 200 درهم أو أكثر لدى أي متجر في سيتي سنتر مردف (باستثناء كارفور)، يمكنك فتح «حقيبة المفاجآت» للحصول على فرصة للفوز بجوائز قيمة خلال الفترة من 12 حتى 22 أغسطس.

ويضيف ميركاتو لمسة من سحر السيرك مع عرض سيرك دايموند الساحر حتى 22 أغسطس، ولا تنسوا التوجه إلى لعبة الانزلاق الشهيرة المفضلة لدى الجميع أثناء التسوق. سيحظى كل متسوق ينفق 200 درهم في ميركاتو أو تاون سنتر بفرصة للدخول في السحب على الجائزة الكبرى وهي عبارة عن سيارة كاديلاك اسكاليد فاخرة، بقيمة 491,000 درهم.

وسيحصل المتسوقون الذين ينفقون 200 درهم أو أكثر في مراكز التسوق المشاركة حتى 3 سبتمبر على قسائم رقمية لدخول سحوبات «مفاجآت صيف دبي» مع فرصة للفوز بسيارة نيسان أكس-تريل 2023 الجديدة كلياً. وسيتم اختيار ستة فائزين عشوائياً للفوز بست سيارات جديدة، وذلك حتى 3 سبتمبر.

وهناك أيضاً العرض الترويجي «وفّر أكثر عند التسوق أكثر»، حيث يمكن الاستمتاع بعروض رائعة في متاجر 1951 من صديقي وأولاده في برجمان، ودبي مارينا مول، ودبي مول، وسيتي سنتر مردف، وبوتيك ساعات جيس في مول الإمارات، وسيتي سنتر ديرة، وبرجمان.

وعند إنفاق 300 درهم أو أكثر واستخدام محفظة «شير» أو مسح إيصالات التسوق إلكترونياً من خلال التطبيق الحصول على فرصة لتصبح واحداً من 5 فائزين بمليون نقطة شير بقيمة 100,000 درهم مع عرض «مليونير شير» خلال مفاجآت صيف دبي. ويتوفر هذا العرض في مراكز تسوق ماجد الفطيم: مول الإمارات، وسيتي سنتر مردف، وسيتي سنتر ديرة، وسيتي سنتر معيصم، وسيتي سنتر الشندغة. كل ما عليك فعله هو تنزيل تطبيق SHARE من متجر Google Play أو متجر Apple Store.

عروض العودة إلى المدارس

للحصول على المزيد من الهدايا والجوائز النقدية الترويجية ذات الطابع المدرسي، هناك عروض «جمبو للإلكترونيات» الترويجية الضخمة التي تمتد على مدار الشهر بمناسبة العودة إلى المدارس، والاستمتاع بصفقات على الأجهزة الإلكترونية. ما عليكم سوى إنفاق 1,000 درهم للحصول على فرصة للفوز بـ25,000 درهم للمساهمة في الرسوم المدرسية. وهناك أيضاً الهدايا اليومية المفاجئة مثل الإقامة في فنادق الخمس نجوم أو هاتف محمول، ورومبا، وتلفزيون، وتابلت، وساعة، وجهاز منقي الجو، والمزيد غيرها من 18 حتى 20 أغسطس.

كذلك هناك العديد من العروض المبكرة للعودة إلى المدارس عند التسوق في إماكس، حيث يمكن اكتشاف طرق الاستفادة من بطاقة EMAX GenZ Student Privilege Card والاستمتاع بأسعار حصرية على أجهزة الكمبيوتر المحمولة والعديد من العروض الأخرى حتى 15 سبتمبر. وعند التسوق من مجموعة الأطفال لدى بان هوم سواءً في المتاجر أو عبر الإنترنت يمكنكم الحصول على تخفيضات تصل إلى 70 بالمئة. وليس هذا كل شيء، فعند التسوق بقيمة 1000 درهم حتى 31 أغسطس سيصبح الآباء مؤهلين تلقائياً للفوز بمنحة دراسية بقيمة 30,000 درهم للمساهمة في دفع رسوم مدرسة الأطفال.

أسبوع الصيف للمطاعم

بالنسبة لعشاق تذوق الطعام، اقترب أسبوع الصيف للمطاعم لهذا العام، والذي ينطلق غداً ويستمر حتى 27 أغسطس. ويعتبر هذا الأسبوع فرصة لاكتشاف فنون الطهي التي تزخر بها مدينة دبي، مع الاستمتاع بقوائم الطعام المميزة في 60 مطعماً من أرقى المطاعم العائلية المفضلة في جميع أنحاء المدينة. ويمكن الاستمتاع بوجبة غداء من طبقين مقابل 95 درهماً فقط، فيما تبدأ أسعار وجبات العشاء التي تتألف من 3 أطباق من 150 درهماً للشخص.

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