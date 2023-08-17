«مدهش للمنح الدراسية» تقدم فرصة لـ 15 طالباً للفوز بـ 20 ألف درهم

المصدر: دبي - البيان

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تواصل شخصيتا «مدهش» و«دانة» نشر المرح والسعادة بين الطلاب وعائلاتهم هذا الصيف، إلى جانب دعمهم للاستعداد للعام الدراسي المقبل من خلال مبادرة «مدهش للمنح الدراسية»، وذلك ضمن فعاليات «مفاجآت صيف دبي».

وستتاح هذه الفرصة لجميع الطلاب، سواء طلاب المدارس أم الجامعات، حيث توفر «مدهش للمنح الدراسية» فرصة رائعة أمام 15 طالباً على مستوى المدينة للفوز بجوائز تصل قيمتها إلى 20 ألف درهم لكل طالب، والالتحاق بأي مدرسة، أو معهد، أو أكاديمية تعليمية، أو دورة تدريبية رقمية يرغبون فيها أياً كانت طريقة الدراسة.

وسيكون «مدهش» و«دانة» على استعداد دائم لتقديم كل أنواع الدعم للطلاب فيما يتعلق بـ متطلباتهم التعليمية. ويمكن الاشتراك في هذا العرض بإنفاق 200 درهم أو أكثر في مراكز التسوق التابعة لـ«نخيل» حتى 31 أغسطس.

وتشمل مراكز التسوق المشاركة «ابن بطوطة مول»، و«سيركل مول»، ومراكز التجزئة المجتمعية «انترناشيونال سيتي»، و«ديسكفري جاردنز»، و«الفرجان»، و«الفرجان ويست»، و«جزر جميرا»، و«جميرا بارك»، و«جميرا بارك إيست».

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