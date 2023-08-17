مصرف عجمان يستحوذ على 43.3 % من سيولة سوق دبي

المصدر: دبي - محمد عباس

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اجتذبت الأسهم المحلية سيولة تجاوزت 5.33 مليارات درهم خلال 3 جلسات، الاثنين والثلاثاء والأربعاء، تركزت معظمها على الأسهم الكبرى في قطاعات البنوك والعقار والصناعة. وتوزعت السيولة بواقع 1.45 مليار درهم في سوق دبي، و3.88 مليارات درهم في سوق أبوظبي، وجرى التداول على نحو 1.66 مليار سهم عبر تنفيذ 84.5 ألف صفقة، في 3 جلسات.

حصدت أسواق المال المحلية سيولة ناهزت 1.72 مليار درهم، خلال تداولات أمس، جلسة منتصف الأسبوع، موزعة بواقع 1.1 مليار درهم في أبوظبي و606.5 ملايين درهم في سوق دبي المالي.

سوق دبي

وأغلق سوق دبي المالي في نهاية تعاملات أمس، منخفضاً بنسبة 0.14 % عند مستوى 4045.64 نقطة، وتصدر سهما «العربية للطيران»، و«تعليم» ارتفاعات 13 سهماً بسوق دبي في ختام الجلسة، وارتفعا 1.5 % و1.2 % على التوالي. واستحوذ مصرف عجمان على 43.3 % من سيولة سوق دبي، بسيولة تجاوزت 262.5 مليون درهم، تلاه «إعمار العقارية» بسيولة 63.7 مليون درهم، ثم الإمارات دبي الوطني بـ46.6 مليون درهم. وصعدت أسهم دبي الوطنية للتأمين 11.1 %، وأمان 1.2 %، وإمباور 1 %، وزاد مصرف عجمان 0.46 %، وشعاع كابيتال 1 %، والخليج للملاحة 0.97 %، وسالك 0.6 %.

وسجلت مشتريات المؤسسات نحو 257.88 مليون درهم ومبيعاتها إلى 360.24 مليون درهم، فيما بلغت مشتريات المستثمرين الأفراد نحو 348.65 مليون درهم ومبيعاتهم سجلت 246.3 مليون درهم.

من جهة أخرى، أعلن سوق دبي المالي عن إضافة الأوراق المالية الجديدة الناتجة عن حقوق الاكتتاب في مصرف عجمان، في حسابات المساهمين الخاصة لدى أمناء الحفظ وأعضاء التداول أو في حساب الإيداع لدى شركة دبي للإيداع، وذلك تبعاً للتعليمات الواردة من المصدر.

وارتفع رأسمال مصرف عجمان من 2.173 مليار سهم إلى 2.723 مليار سهم.

وأعلن «مصرف عجمان» عن إدراج أسهم زيادة رأس المال الجديدة على سوق دبي المالي وبدء التعامل بها.

سوق أبوظبي

وأقفل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند مستوى 9780.79 نقطة، متراجعاً بنسبة 0.27 %، وشهد السوق ارتفاع أسهم أبوظبي الوطنية للفنادق 3.2 %، والإمارات لتعليم قيادة السيارات 2.8 %، وأدنوك للحفر 1.8 %، والجرافات البحرية 1.6 %، والمؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق 1.4 %، وزاد إي آند 1 %، وأمريكان للمطاعم 0.71 %، وأدنوك للحفر 1.76 %. وحصد سهم «العالمية القابضة» النصيب الأكبر من سيولة سوق أبوظبي بنحو 207 ملايين درهم، ثم «كيو القابضة» بسيولة جاوزت 116.3 مليون درهم، تلاه «ألفا ظبي القابضة» جاذباً 103.8 ملايين درهم.

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