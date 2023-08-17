«دبي الإسلامي»: خدمات «DIB alt» بالهوية الرقمية

المصدر: (دبي - البيان)

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أعلن بنك دبي الإسلامي عن دمج خدمات «DIB alt» المصرفية عبر الهاتف المتحرك والإنترنت مع نظام الهوية الرقمية، أول هوية وطنية رقمية معتمدة وموحدة في دولة الإمارات.

ويمكن لجميع مستخدمي خدمات «DIB alt» المصرفية من بنك دبي الإسلامي سواء عبر الإنترنت أم الهاتف المتحرك تسجيل دخولهم بشكل آمن وسهل عبر استخدام الهوية الرقمية UAE PASS. وتمثل آلية تسجيل الدخول البديلة هذه خياراً سلساً وآمناً لعمليات تسجيل الدخول التقليدية التي تتم باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور أو رقم بطاقة الخصم والرمز السري المرتبط بها.

ومن خلال تسجيل الدخول باستخدام الهوية الرقمية، يمكن لمتعاملي بنك دبي الإسلامي الوصول بنقرة بسيطة إلى مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية، وإدارة شؤونهم المالية بشكل مريح وآمن.

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