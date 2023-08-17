«هونغ كونغ» تروج لمنصة الأعمال والتبادل التجاري إقليمياً

المصدر: (هونغ كونغ - وام)

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تحتفل مبادرة الحزام والطريق، التي تدعمها 152 دولة وتمثل 75% من سكان العالم وأكثر من 50% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، بالذكرى السنوية العاشرة في السنة الجارية 2023.

وقال الدكتور باتريك لاو نائب المدير التنفيذي لمجلس تنمية التجارة في هونغ كونغ: تعد مبادرة الحزام والطريق مشروعاً استراتيجياً تمت دراسته دراسة متأنية بما يشتمل على أهدافه طويلة الأجل، مشيراً إلى أن تلك المبادرة تعكس مسار التنمية في البر الرئيس للصين وهونغ كونغ وتوفر لدولة الإمارات والسعودية فرصاً للتعاون في الأعمال التجارية وتطوير البنية التحتية إذ ستعمل مبادرة الحزام والطريق على تنمية الأنشطة التجارية بين بلادنا بشكل مستمر.

وأشار لاو إلى تنظيم المجلس وفداً من قادة الأعمال في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، في فبراير الماضي، بقيادة جون لي الرئيس التنفيذي للمنطقة ومسؤولين رئيسين آخرين، لزيارة كل من الإمارات والسعودية بهدف تعزيز الروابط بين هونغ كونغ ودول المنطقة. ولزيادة وتسهيل الفرص الناجمة عن مبادرة الحزام والطريق؛ ينضم المجلس إلى حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة لتنظيم قمة الحزام والطريق السنوية في يومي 13 و14 سبتمبر من سنة 2023، ما يجعلها منصة دولية رائدة للشركات العالمية لتبادل الأفكار واستكشاف التعاون.

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