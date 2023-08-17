«كارفور» تطلق حملة موسم العودة إلى المدارس

المصدر: (دبي - البيان)

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أعلنت كارفور، التي تملكها وتديرها شركة «ماجد الفطيم» في الإمارات، مع اقتراب موعد انطلاق السنة الدراسية الجديدة، عن خصومات تصل إلى أكثر من 50% على المستلزمات واللوازم المدرسية والتي تشمل الأجهزة الإلكترونية والقرطاسية والأغذية الطازجة وغيرها من السلع والمنتجات بأسعار تنافسية.

وتوفر كارفور مجموعة واسعة من المنتجات، بما في ذلك الحقائب المدرسية وصناديق الغداء والأدوات الإلكترونية والقرطاسية، ما يعزز مكانتها كأفضل وجهات التسوق والمتجر المتكامل لكل احتياجات ومستلزمات موسم العودة إلى المدارس بالإمارات. كما تتيح كارفور الفرصة للعملاء لإضافة بصمتهم على مشترياتهم الخاصة بموسم العودة إلى المدارس وتخصيصها حسب الطلب، وذلك من خلال كاونتر تزيين مخصص عند الإنفاق بقيمة 200 درهم أو أكثر.

وقال بيرتراند لوماي، مدير كارفور الإمارات لدى «ماجد الفطيم للتجزئة»: حرصنا على تأمين أسعار معقولة، وتوفير مجموعة واسعة من المنتجات التي تناسب احتياجات ومستلزمات الفصول الدراسية المختلفة. وقمنا بتخصيص قسم متكامل يحتوي على كل المستلزمات واللوازم الأساسية بكل متجر من متاجر كافور. كما سيساهم كاونتر التزيين المخصص في إتاحة الفرصة أمام العملاء لإضافة لمسة شخصية وخاصة على مشترياتهم، ما يساعد الطلاب على الحفاظ على حاجياتهم.

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