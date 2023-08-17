«ميلينيوم» تمنح الشركات الصغيرة أولوية المشتريات

المصدر: دبي - البيان

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وقعت مجموعة فنادق ومنتجعات ميلينيوم الشرق الأوسط وأفريقيا مذكرة تفاهم مع مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لدعم منظومة المشاريع الصغيرة والمتوسطة المحلية، وإعطاء تلك المشاريع أولوية في المشتريات التابعة لمجموعة فنادق ومنتجعات ميلينيوم، مما سيتيح لها توسيع انتشارها في السوق وتنويع قاعدة مشتريها.

وستشكل مذكرة التفاهم، التي وقعها كل من عبد الباسط الجناحي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وفهد عبد الرحيم كاظم، الرئيس التنفيذي لمجموعة فنادق ومنتجعات ميلينيوم الشرق الأوسط وأفريقيا، خطوة بارزة في التزامهما المشترك بتحريك عجلة النمو الاقتصادي، وتعزيز المنافسة، ودعم منظومة المشاريع الصغيرة والمتوسطة المحلية.

وبموجب مذكرة التفاهم ستقوم مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة بتزويد مجموعة فنادق ومنتجعات ميلينيوم الشرق الأوسط وأفريقيا بمعلومات شاملة حول المشاريع الصغيرة والمتوسطة المسجلة في مختلف الفئات، بما يتيح للعلامة الفندقية منح هذه المشاريع فرص عدة للمشاركة. ومن هذا المنطلق ستصبح كل مؤسسة جزءاً من عملية المشتريات التابعة للفندق، مما سيتيح لها توسيع انتشارها في السوق وتنويع قاعدة مشتريها. يهدف التعاون إلى تعزيز المنافسة، وتبسيط عملية تقديم المناقصات وتسهيل التفاعل بين الأعضاء والمشترين من القطاع الخاص.

وقال فهد عبد الرحيم كاظم: «تؤكد هذه المذكرة التزامنا بتعزيز النمو الاقتصادي، وتشجيع المنافسة السليمة وتحريك عجلة التعاون، ضمن مجتمع الأعمال المحلي، ونحن على قناعة تامة بأننا من خلال توفير الفرص للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، سنتمكن من المساهمة معاً في التنمية المستدامة».

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