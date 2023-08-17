«فيديكس» تطلق خدماتها الإقليمية الاقتصادية في الشرق الأوسط

المصدر: (دبي - البيان)

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أطلقت فيديكس إكسبريس، خدمات «فيديكس الإقليمية الاقتصادية» و«فيديكس للشحن الإقليمي الاقتصادي» لتلبية الطلب المتزايد على التجارة العابرة للحدود في منطقة الشرق الأوسط. وتقدم خدمات الطرق المؤجلة والمحددة باليوم للشركات، ومنها الشركات الصغيرة والمتوسطة، حلول شحن فعالة من ناحية التكلفة للشحنات غير العاجلة داخل البلدان الرئيسة بالشرق الأوسط.

وتستخدم خدمات «فيديكس الإقليمية الاقتصادية» و«فيديكس للشحن الإقليمي الاقتصادي» شبكة طرق الشرق الأوسط لتوفير اتصال وربط سلس بين الإمارات والسعودية والبحرين والكويت وعُمان والأردن، مع ضمان النقل الآمن للبضائع عبر خاصية التتبع في الوقت الفعلي عبر موقع fedex.com. وعبر هذه الخدمة، ستحصل الشحنات على تصريح سريع مع أوقات نقل (ترانزيت) تنافسية تتراوح من 3 -5 أيام عمل للخدمات الإقليمية الاقتصادية، و4-6 أيام عمل لخدمات الشحن الإقليمي الاقتصادي بين أسواق الشرق الأوسط الرئيسة.

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