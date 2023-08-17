شراكة بين «إيسكاي» و«بيس هوم» لتدشين «إمباير ديفيلوبمنتس» العقارية بدبي

المصدر: دبي - البيان

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أبرمت مجموعتا «إيسكاي هولدينغز» و«بيس هوم ريال ايستيت جروب» للشركات التجارية، اللتان يقع مقرهما الرئيسي في دبي، شراكة لتأسيس مشروع مشترك في سوق دبي العقارية، لغرض تدشين شركة «إمباير ديفيلوبمنتس» للتطوير العقاري.

وسيجري الإعلان عن تدشين شركة «إمباير ديفيلوبمنتس» بصفة رسمية في مؤتمر صحفي من المقرر عقده نهاية أغسطس الجاري، وسيتضمن المؤتمر كشف النقاب عن التفاصيل الرئيسية المتعلقة بالشركة الجديدة، كجاهزية مشروعها السكني الافتتاحي للسُكنى، خطط الشركة لإطلاق مشروعات جديدة في عام 2023، ونواياها بشأن التوسع الإقليمي.

وتخوض «إمباير ديفيلوبمنتس» حالياً المرحلة النهائية من مراحل تسليم مشروعها السكني الافتتاحي، «إمباير ريزيدنس»، والذي يقع ضمن منطقة «جميرا فيليج سيركل» السكنية، وسيتضمن المؤتمر الصحفي المقرر انعقاده للإعلان الرسمي عن تدشين شركة «إمباير ديفيلوبمنتس» كشف النقاب أيضاً عن التفاصيل الرسمية وأداء المبيعات فيما يخص مشروعها الافتتاحي، «إمباير ريزيدنس».

وقال كامران غني، الرئيس التنفيذي لشركة «إمباير ديفيلوبمنتس»: «تجمع «إمباير ديفيلوبمنتس» بين التجربة السكنية، تجربة الضيافة وخلفية في قطاع الإنشاءات والوساطة العقارية لتزويد العملاء بأصول عقارية ذات جودة عالية وعائدات تنافسية، وتُتَرجم كل هذه الخبرات في صورة إسكان فاخر، لكنه في الوقت نفسه يتميز بأسعار مناسبة لكل الميزانيات. ويعكس تدشين أول مشروعاتنا التزامنا حيال المستثمرين والمستخدمين النهائيين، ويبرهن على وجودنا بعيد المدى».

وأضاف غني: «لقد بلغت سوق العقارات في دبي أوجها، ما يجعل الوقت الراهن هو الوقت المثالي للتوسع ولتدعيم محفظتنا العقارية. وتم بيع مشروعنا الأول، «إمباير ريزيدنس»، بالكامل في غضون أيام من إطلاقه خلال العام الماضي».

وقال أحسن رشيد، الرئيس التنفيذي لمجموعة «بيس هوم ريال ايستيت»: «ستهدف «إمباير ديفيلوبمنتس» إلى التركيز على قطاع الإسكان ذي الأسعار المناسبة لكل الميزانيات لتلبية احتياجات شريحة السكان الوافدين ذوي الدخول والرواتب المتوسطة، وهي الشريحة التي تشهد توسعاً في دبي في الوقت الراهن».

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