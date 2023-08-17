تسليم 546 وحدة تاون هاوس بمشروع «ماج سيتي» في ميدان

المصدر: (دبي ـ البيان)

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أعلنت شركة ماج للتطوير العقاري تسليم 546 وحدة تاون هاوس بمشروعها ماج سيتي بمدينة محمد بن راشد آل مكتوم، ديستريكت 7 في ميدان. ويتألف المشروع من 904 وحدات سكنية تتألف من الاستوديوهات والشقق بغرفة واحدة وغرفتين، و694 تاون هاوس. وستسلم الشركة أيضاً خمسة مبانٍ أخرى تضم 688 وحدة سكنية بحلول نهاية أكتوبر. وشهد المشروع مستوى عالياً من الطلب، حيث بلغ إجمالي المبيعات أكثر من 1.76 مليار درهم، ويتميز بالمرافق الحصرية، مثل الصالة الرياضية المجهزة بالكامل، والمنطقة المخصصة لملاعب الأطفال، إضافة إلى الحدائق والمناطق الترفيهية.

وقال طلال موفق القداح، النائب التنفيذي الأول لرئيس مجلس الإدارة في ماج: تمكن مشروع ماج سيتي منذ إطلاقه من الاستحواذ على مستوى عالٍ من الاهتمام من جانب المستثمرين والمشترين. ونتطلع إلى استكمال الوحدات المتبقية لاستقبال أصحاب المنازل قبل نهاية العام.

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