الإمارات الثالثة عالمياً بارتفاع ثروات الأفراد

المصدر: دبي ـ سيد صالح

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تصدّرت الإمارات دول الشرق الأوسط وأفريقيا، بينما نالت المركز الثالث عالمياً في ارتفاع متوسطات الثروات الشخصية المملوكة للأفراد البالغين على مدار العام الماضي، وذلك بحسب البيانات الواردة في «التقرير العالمي للثروات 2023»، الصادر عن بنك «كريدي سويس» السويسري الشهير.

وأفاد التقرير الذي يرصد التغيرات في خريطة الثروات الشخصية على مدار عام 2022، بأن متوسط الثروات الشخصية المملوكة للأفراد البالغين في الإمارات قد سجّل ارتفاعاً في العام الماضي بقيمة أدنى قليلاً من 20 ألف دولار، ونالت الإمارات بذلك المركز الثالث عالمياً، إذ لم يتفوق عليها سوى النرويج التي احتلت الصدارة بمتوسط ارتفاع بلغ 40 ألف دولار في الثروة الشخصية المملوكة لأفرادها البالغين، بينما حلّت سنغافورة في المركز الثاني بمتوسط ارتفاع أدنى قليلاً من 22 ألف دولار في الثروات الشخصية المملوكة لأفرادها البالغين.

وتطرق التقرير إلى الإمارات، فذكر أن متوسط الثروة الشخصية المملوكة للفرد البالغ في الإمارات في نهاية 2022 يُقدّر بنحو 152.556 دولاراً، بارتفاع نسبته 11.7% مع نهاية 2021 عند الاحتساب باستخدام أسعار الصرف الجارية، وبارتفاع نسبته 4.1% عند الاحتساب باستخدام أسعار الصرف المُنتظمة. وقدّر التقرير القيمة الإجمالية للثروات العائلية في الإمارات في نهاية 2022 بنحو 1.2 تريليون دولار.

وأضاف التقرير أن حصة الأصول المالية من إجمالي الأصول في الإمارات بلغت 58.8% في نهاية 2022.

وكان من أبرز النتائج اللافتة التي رصدها التقرير هو انخفاض متوسط الثروات المملوكة للأفراد البالغين خلال 2022 في عدد كبير من دول العالم المعروفة بارتفاع مستوى المعيشة وزيادة عدد الأثرياء، ومنها المملكة المتحدة، الولايات المتحدة، كندا، اليابان، أستراليا، نيوزيلندا، الدنمارك، هولندا، السويد، وتايوان.

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