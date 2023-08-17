«نايت فرانك»:أسعار عقارات دبي تقفز 24 % في 12 شهراً

المصدر: دبي ـ سيد صالح

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رصدت شركة «نايت فرانك» البريطانية للدراسات العقارية نمواً متواصلاً في أسعار العقارات بدبي، حيث ارتفعت بنسبة 4.8% خلال الربع الثاني، لتسجل دبي بذلك نمواً في أسعار عقاراتها للربع العاشر، على التوالي، وذلك بحسب البيانات الواردة في أحدث تقرير أصدرته الشركة. وذكر التقرير أن هذا النمو الأخير يعني أن الأسعار في سوق العقارات ذات التملك الحر بدبي قد حققت نمواً بلغت نسبته في المتوسط 24%.

وزادت أسعار الشقق بنسبة 21% منذ يناير 2020، وبات متوسط أسعارها حالياً يناهز1290 درهماً للقدم المربعة. وفيما يخص الفلل، فلا تزال تتمتع بالطلب الأعلى بين كافة أنماط الوحدات السكنية في دبي، كما أن أسعارها ارتفعت خلال الفترة نفسها بنسبة 51%، ويبلغ متوسط أسعارها حالياً 1520 درهماً للقدم المربعة. وأكّد التقرير أن القوة الدافعة الرئيسية وراء هذا النمو في الأسعار تنبع بالأساس من الطلب القوي والمتواصل على البيوت الجاهزة الفاخرة، وبصفة خاصة من جانب المشترين العالميين، وإن كان المشترون المحليون حاضرين بقوة أيضاً.

وقال فيصل دوراني، رئيس قسم الأبحاث لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى «نايت فرانك»: «النمو طويل المدى الذي تشهده أسعار عقارات دبي حالياً لا يُظهر أي علامات للتباطؤ، حيث تواصل كافة ديناميكيات سوق العقارات بدبي بث إشارات مفادها أنه ثمة المزيد من الارتفاعات في أسعار العقارات، خاصة العقارات الفاخرة بالمناطق المتميزة، مثل جزيرة «جميرا باي»، «تلال الإمارات»، وجزيرة «نخلة جميرا»، والتي سجّلت أسعار عقاراتها ارتفاعاً بنسبة 11.6% خلال الربع الثاني، بينما الارتفاع الذي سجّلته على مدار الفترة منذ يناير 2020 كان استثنائياً، إذ بلغ 125%».



وبلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 2 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة أمس تسجيل 588 مبايعة بقيمة 1.54 مليار درهم، منها 25 مبايعة للأراضي بقيمة 344.68 مليون درهم و563 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.2 مليار درهم. وسجلت الدائرة صفقتي بيع على الخريطة لفيلتين قيد الإنشاء، ضمن مجمع «لاناي آيلند» في مشروع تلال الغاف، الذي تطوره ماجد الفطيم بقيمة 157 مليون درهم، وتبلغ قيمة الفيلا الأولى 91 مليون درهم، وتمتد على قطعة أرض مساحتها 25 ألف قدم مربع، أما الفيلا الثانية فتم تسجيل بيعها بقيمة 65.9 مليون درهم، وتقع على قطعة أرض مساحتها 24 ألف قدم مربع.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 261.58 مليون درهم منها 17 رهن أراضي بقيمة 85.93 مليون درهم و83 رهن فلل وشقق بقيمة 175.64 مليون درهم. وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 26 هبة بقيمة 233.14 مليون درهم.

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