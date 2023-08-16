32 % نمو حجم أعمال «الضيافة من دبي التجاري العالمي» خلال النصف الأول من 2023

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أثبتت "الضيافة من مركز دبي التجاري العالمي" مرة أخرى براعتها في فنون الطهي وخدماتها التي تجلّت في أدائها المتميز في النصف الأول من عام 2023 والذي شهد تقديم خدماتها لـ 653,815 ضيفاً في 1,166 مناسبة تضمنت حفلات زفاف لكبار الشخصيات.

وحققت "الضيافة" نمواً لافتاً بنسبة 32% في النصف الأول مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2022.. فيما حصد القطاع العديد من الميداليات والأوسمة الرفيعة ضمن مسابقة "صالون كولينير الإمارات" لفنون الطهي 2023.

يأتي هذا النجاح ليؤكد السمعة المرموقة لمركز دبي التجاري العالمي كمزود مفضل لمختلف خدمات الضيافة وحلول تنظيم المناسبات.

ويمتد مطبخ "الضيافة من مركز دبي التجاري العالمي" على مساحة 3,650 متراً مربعاً، ويتبنى حلولاً ذكية وتقنيات متطورة لضمان إعداد المأكولات وفق أرقى المعايير والممارسات العالمية.

وتقديراً لالتزامه بهذه المعايير، حصل مطبخ "الضيافة" على تصنيف من الدرجة الأولى من بلدية دبي، وشهادة اعتماد "تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة (HACCP)"، وشهادة آيزو ISO 22000، الخاصة بسلامة الأغذية.

وقال ماهر عبد الكريم جلفار، نائب الرئيس التنفيذي في مركز دبي التجاري العالمي، إن المركز وجهة عالمية للفعاليات والمناسبات و يستقبل ملايين الزوار الذين يتطلعون للحصول على أرقى الخدمات من أحد رواد قطاع الفعاليات والضيافة في العالم، مؤكداً ان النتائج التي حققتها "الضيافة من مركز دبي التجاري العالمي" في النصف الأول من العام الجاري ترسخ ريادة قطاع الضيافة وتعكس في الوقت ذاته النمو المتواصل للمركز على أساس سنوي.

وأضاف جلفار: "تقدم "الضيافة من مركز دبي التجاري العالمي" خدمات عالمية المستوى للفعاليات والمناسبات وحفلات الزفاف سواء في المركز أو خارجه.. ويتمتع مطبخ "الضيافة" بطاقة استيعابية عالية تمكّنه من خدمة ما يصل إلى 20,000 ضيف يومياً".

وتُوجّت إنجازات النصف الأول من العام الجاري بفوز استثنائي لفريق طهاة "الضيافة من مركز دبي التجاري العالمي" بحصوله على 17 ميدالية وتتضمن (ثماني ذهبيات، وسبع فضيات، وبرونزيتين) في مسابقة "صالون كولينير الإمارات 2023" لفنون الطهي.

ومن بين 680 متسابقاً مخضرماً، حققت الشيف دويانتي سينتانينغروم من فريق طهاة "الضيافة من مركز دبي التجاري العالمي" مجموعة من الإنجازات المتتالية في منافسات المسابقة بعدما فازت بفئة "أفضل شيف معجنات في دولة الإمارات" وفئة "أفضل طبق حلويات من أربعة أصناف" وهو الفوز الذي ضمن لها مكانة مرموقة في فريق الطهي الإماراتي المشارك في المسابقة الدولية لفنون الطهي (IKA) العام القادم في ألمانيا.

من جهته، كرم هلال سعيد المري، المدير العام لمركز دبي التجاري العالمي، يرافقه كبار المسؤولين في المركز فريق الطهاة الفائز بجوائز مسابقة "صالون كولينير الإمارات 2023" تقديراً لجهودهم وإنجازاتهم وذلك في حفل تكريم خاص.

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