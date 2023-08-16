شعاع كابيتال: 21% حصة جاسم الصديقي بعد بيع أسهم في صفقات خاصة

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة شعاع كابيتال المدرجة في سوق دبي عن تراجع حصة أحد أكبر مساهميها وهو جاسم الصديقي لتصبح 21%.

وذكر بيان الشركة لموقع سوق دبي إن صديقي باع حصة بلغت 71.5 مليون سهم في صفقة خاصة.

وقلص صديقي من حصته خلال العام الجاري أكثر من مرة عبر صفقات خاصة كان آخرها في يونيو الماضي عندما باع 48.5 مليون سهم في صفقة خاصة لتبلغ حصته حينها 23.9%.

وكان جاسم صديقي أعلن تنحيه عن عضوية مجلس إدارة شعاع كابيتال وذكر عبر موقع تويتر أن حصته في الشركة ستتغير.

وارتفع سهم شعاع نحو 1% في جلسة أمس إلى مستوى 0.40 درهم.

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