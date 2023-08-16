التصرفات العقارية في دبي تتجاوز الملياري درهم اليوم

المصدر: دبي - وام

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أكثر من 2 مليار درهم حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 588 مبايعة بقيمة 1.54 مليار درهم، منها 25 مبايعة للأراضي بقيمة 344.68 مليون درهم و563 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.2 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي، بقيمة 91 مليون درهم في منطقة الحبيه الرابعة تلتها مبايعة بقيمة 66 مليون درهم في منطقة الحبيه الرابعة، ثم مبايعة بقيمة 65 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 3.

وتصدرت منطقة الحبيه الخامسة، المناطق من حيث عدد المبايعات، وسجلت 6 مبايعات بقيمة 15 مليون درهم، تلتها منطقة مدينة هند 4 بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 5 ملايين درهم، وثالثة في الحبيه الرابعة بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 161 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، فقد جاءت مبايعة بقيمة 40 مليون درهم بمنطقة المركاض كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 29 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا، وأخيرا مبايعة بقيمة 26 مليون درهم في منطقة مرسى دبي.

كما تصدرت منطقة المركاض، المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، وسجلت 65 مبايعة بقيمة 182 مليون درهم، تلتها منطقة الخليج التجارى بتسجيلها 60 مبايعة بقيمة 111 مليون درهم، وثالثة في اليفره 1 بتسجيلها 49 مبايعة بقيمة 157 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 261.58 مليون درهم، منها 17 رهونات أراضي بقيمة 85.93 مليون درهم، و83 رهونات فلل وشقق بقيمة 175.64 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة القصيص الصناعيه الرابعه بقيمة 56 مليون درهم، وأخرى في منطقة الثنيه الرابعة بقيمة 21 مليون درهم.

أما الهبات، فقد شهدت تسجيل 26 هبة بقيمة 233.14 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 78.57 مليون درهم، وأخرى في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بقيمة 40 مليون درهم.

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