استقرار أسعار الذهب في الإمارات اليوم 16 أغسطس

المصدر: دبي ـ محمود حسن

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شهدت أسعار الذهب في الإمارات، اليوم الأربعاء 16 أغسطس، استقراراً في الأسعار، مع استقرار الأسعار عالمياً.

ووفقاً لأسعار اليوم فقد وصل سعر الذهب عيار «غرام 24» إلى 230.75 درهماً، بينما سجل سعر الذهب عيار «غرام 22» عند مستوى 213.75 درهماً، وارتفع سعر الذهب عيار «غرام 21» إلى 207.00 دراهم، وسجل الذهب عيار «غرام 18» نحو 177.25 درهماً.

وعالمياً، استقرت أسعار الذهب بعد يوم من هبوطها لما دون مستوى دعم رئيسي هو 1900 دولار للمرة الأولى في شهر ونصف الشهر مع تلقي عوائد سندات الخزانة الأمريكية دعماً من توقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) لم ينته بعد من دورة التشديد النقدي.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1903.50 دولارات للأوقية (الأونصة) واستقرت أيضاً العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1935.60 دولاراً للأوقية.

وتراجع الذهب يوم الثلاثاء إلى 1895.50 في أدنى مستوى منذ نهاية يونيو مع وصول عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات لأعلى مستوى في نحو عشرة أشهر مما جعلها أكثر جاذبية من المعدن الأصفر الذي لا يدر عائداً.

ويترقب المستثمرون محضر اجتماع المركزي الأمريكي لشهر يوليو لاستطلاع مسار الاستراتيجية المقبلة المتعلقة بأسعار الفائدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 22.61 دولاراً للأوقية بينما تراجع البلاتين 0.1 بالمئة إلى 887.29 دولاراً في حين زاد البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1237.45 دولاراً.

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