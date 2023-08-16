بيع فيلتين قيد الانشاء في دبي اليوم بـ 157 مليون درهم

المصدر: دبي - البيان

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سجلت دائرة الأراضي والأملاك، اليوم، صفقتي بيع على الخريطة لفيلتين قيد الإنشاء، ضمن مجمع «لاناي آيلند» في مشروع تلال الغاف، الذي تطوره ماجد الفطيم.

وتبلغ قيمة الفيلا الأولى 91 مليون درهم، وتمتد على قطعة أرض مساحتها 25 ألف قدم مربعة، أما الفيلا الثانية فتم تسجيل بيعها بقيمة 65.9 مليون درهم، وتقع على قطعة أرض مساحتها 24 ألف قدم مربعة.

وبلغ إجمالي المبيعات المسجلة لدى الدائرة، منذ صباح اليوم، حتى الآن 897 مليون درهم، من خلال 357 صفقة بيع، وتصدرت منطقة الخليج التجاري عدد الصفقات المسجلة بـ 49 صفقة.

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