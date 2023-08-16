«نايت فرانك»: دبي تحتفظ بصدارة سوق العقارات العالمية الفاخرة في 2023

المصدر: دبي- سيد صالح

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توقعت شركة «نايت فرانك» البريطانية الشهيرة للدراسات العقارية احتفاظ دبي في نهاية العام الجاري بصدارتها العالمية التي تتبوأها بالفعل في نمو سوق العقارات الفاخرة. وأصدرت الشركة، أمس، تقريراً يتضمن تحديثاً لتوقعاتها السابقة بشأن آفاق نمو سوق العقارات الفاخرة عالمياً خلال الفترة المتبقية من 2023 وفي 2024.

ورصدت الشركة في تقريرها احتمالات نمو هذه السوق على مدار الفترة المتبقية من العام الجاري في 26 مدينة عالمية معروفة بكونها مراكز مرموقة للاستثمار العقاري. وأفادت الشركة بأنها تتوقع أن تشهد 20 مدينة ضمن هذه المدن الــ 26 نمواً يتراوح بين فاتر إلى إيجابي في سوق العقارات الفاخرة لديها في 2023.

واقتسمت طوكيو، باريس، مدريد وميامي المركز الثاني بعد دبي، بنفس نسبة النمو المتوقعة في سوق العقارات الفاخرة في كلٍ منها على مدار 2023، وهي 4 %. وتوقع التقرير أن تحتفظ دبي في نهاية 2023 بصدارتها العالمية في نمو سوق العقارات الفاخرة، والتي تحتلها بالفعل منذ مطلع العام الماضي. وقالت كيت إيفريت- ألين، رئيسة الأبحاث العقارية العالمية لدى «نايت فرانك»: «من بين المدن الــ 26، ما زالت دبي في الصدارة فيما يخص توقعاتنا لعام 2023، على الرغم من تراجع نسبة النمو المتوقعة على مدار العام في دبي إلى 14 %، بالمقارنة مع النمو الهائل الذي حققته بالفعل في نهاية العام الماضي، والذي بلغت نسبته 44 %».

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