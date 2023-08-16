«موانئ دبي» تدير 9 % من طاقة المناولة عالمياً

المصدر: دبي - البيان

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تتوقع مجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد) إضافة ما يقرب من 3 ملايين حاوية نمطية (20 قدماً) من الطاقة الاستيعابية الجديدة لمناولة الحاويات بحلول نهاية العام، ما يضيف إلى البنية التحتية، والطاقة الاستيعابية اللازمة لتعزيز مرونة سلاسل التوريد العالمية.

وتدير المجموعة حالياً ما يقارب 9% من طاقة المناولة الاستيعابية على مستوى العالم، ما يجعلها من بين أكبر خمسة مشغلين عالميين للموانئ، وسترفع التوسعات إجمالي طاقتها الإجمالية إلى 93.6 مليون حاوية نمطية، لتلبية الطلب المتزايد في الأسواق التجارية الرئيسية.

وستنتهي عمليات التوسعة الرئيسة هذا العام في كوسيدو (جمهورية الدومينيكان)، بما فيها 1.2 مليون حاوية نمطية، بينما توقعت ياريمجا (تركيا) زيادة بواقع 579.000 حاوية نمطية، وفي السخنة (مصر) بواقع 500.000 حاوية نمطية، وجدة (المملكة العربية السعودية) 200.000 حاوية نمطية.

ومن المقرر أيضاً أن تبدأ مجموعة موانئ دبي العالمية عملياتها في محطة الحاويات الجديدة بيلاوان (BNCT) في إندونيسيا، والتي تبلغ طاقتها الاستيعابية 600 ألف حاوية نمطية في شمال سومطرة بحلول نهاية العام.

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