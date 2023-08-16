«شعاع كابيتال»: لم نتلق أي مخاطبات لبيع حصص بالشركة

المصدر: (دبي - البيان)

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أكدت شركة شعاع كابيتال أنها لم تتلق أي مخاطبات رسمية بشأن تباحث شركاء رئيسيين لبيع حصص في الشركة، مشيرة إلى أن هذا الأمر يرجع إلى الشركاء.

وبحسب إفصاح لسوق دبي المالي، أشارت الشركة إلى أنه تبعاً لاستقالة جاسم الصديقي من عضوية مجلس إدارة الشركة، فسوف ينظر المجلس في مسألة تعيين عضو مجلس إدارة جديد ليشغل المنصب الشاغر في التوقيت الملائم، وعلى أن يتم الإفصاح عن هويته عند اتخاذ المجلس القرار بشأن التعيين.

وأضافت أنه في هذا الوقت، ستستمر إدارة الشركة بالعمل كالمعتاد وفق الاستراتيجية والتوجهات التي سبق تقديمها للمساهمين.

وكانت الشركة قد أعلنت أمس استقالة جاسم الصديقي من عضوية مجلس الإدارة.

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