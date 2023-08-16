المصدر: (دبي - البيان)

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أعلنت شركة تينابل، دمج قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدية عبر منصة للأمن الإلكتروني مع إطلاق أداة لاستخدام قدرات وخدمات الذكاء الاصطناعي التوليدي الجديدة عبر منصة إدارة التعرض للمخاطر.

تعد منصة البيانات الموحدة هذه التي تمثل أكثر من تريليون تعرض وأصول تكنولوجيا المعلومات ونتائج الأمان أكبر مستودع لبيانات التعرض السياقي للمخاطر في العالم وتغذي جميع منتجات إدارة التعرض للمخاطر من تينابل.

ويعتقد 73% من المتخصصين في الأمن الإلكتروني وتقنية المعلومات أن مؤسساتهم ستكون أكثر نجاحاً في الدفاع ضد الهجمات الإلكترونية إذا تمكنوا من تخصيص المزيد من الموارد للأمن الإلكتروني الوقائي.

ويتطلب تسخير الذكاء الاصطناعي بكفاءة بيانات وخبرات لتوليد رؤى ذات مغزى. منذ تقديم تصنيف أولوية الثغرات الأمنية الديناميكي في 2019، طبقت تينابل تقنيات الذكاء الاصطناعي لمساعدة المؤسسات على تحديد أولويات الثغرات الأمنية بناءً على المخاطر الحقيقية التي تتعرض لها الشركة. وأتاحت تينابل أدوات بحثية مطورة بواسطة الذكاء الاصطناعي مجاناً لمجتمع الأمن الإلكتروني. وتستخدم الآن تينابل الذكاء الاصطناعي التوليدي لوضع المزيد من القوة بين أيدي فرق الأمن.

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