«شراع» يطلق حملة للارتقاء بالمبتكرين

المصدر: الشارقة - البيان

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أعلن مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع) إطلاق حملة «السفراء الشباب»، تزامناً مع «اليوم العالمي للشباب»، التي تتضمن اختيار فتح الباب أمام الشباب الإماراتي الطموح للتسجيل في المبادرة ومن ثم اختيار 8 مشاركين وإتاحة الفرصة أمامهم للاستفادة من البرامج التدريبية المتخصصة، وجلسات الإرشاد والتوجيه، وورش العمل لتنمية مهاراتهم الريادية، إلى جانب الحصول على الأدوات اللازمة للازدهار في منظومة الابتكار الحيوية، والتغلب على التحديات التي تواجههم، واستثمار الفرص المتاحة.

وتجسد الحملة التي تقام بالتعاون مع «صندوق الاتصالات وتقنية المعلومات» رؤية «شراع» في تأكيد مساهمات ودور الشباب الإماراتي في رسم المشهد الريادي بدولة الإمارات، وتشكل خطوة نحو تعزيز قدرات وأصوات المواهب الإماراتية الشابة وإعادة تشكيل ملامح مشاركة الشباب في مختلف الشباب وتشجيعهم على الابتكار والتطوير والمبادرات غير التقليدية.

ويدعو «شراع» كافة رواد الأعمال المبتدئين والطموحين وصناع التغيير والمبتكرين ومن يسعون لتحقيق أحلامهم للتسجيل في حملة «السفراء الشباب» على الرابط: https://sheraa.info/apply-now، والذي يستمر حتى 28 من أغسطس.

دعم

وقالت نجلاء المدفع، المدير التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع): «يمثل إطلاق برنامج السفراء الشباب فرصة رائدة لنمو قادة الابتكار في المستقبل وترسيخ ارتباطهم بمجتمع الأعمال، فمنذ العام 2016، ساهمنا بتمكين 12500 طالب من خلال مئات الساعات من الإرشاد والتوجيه والتدريب، وساعدنا في إطلاق واحتضان عدد كبير من الشركات الناشئة التي يديرها الشباب، وحفزنا المواهب الشابة من خلال تمكينهم من تحقيق أحلامهم».

من جانبه أكد عمر محمد المحمود، الرئيس التنفيذي لصندوق تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، أهمية رعاية المواهب الشابة، وتقديم الدعم الثابت لهؤلاء المبدعين الشباب الذين يمثلون أمل المستقبل الذي سيعود بالنفع على الجميع، وقال: «في الوقت الذي نؤمن فيه بأن الأفكار المبتكرة هي من يمهد الطريق للمستقبل الذي نتطلع إليه، ندرك تماماً أن تعزيز إمكانات المواهب الشابة التي تمتلك هذه الأفكار هي حجر الأساس في كل تقدم».

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