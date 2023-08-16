«الصناعة» تتفقد التحول التكنولوجي في شركات «حرة الفجيرة»

المصدر: الفجيرة – البيان

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زار وفد من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة برئاسة عمر السويدي، وكيل الوزارة، هيئة المنطقة الحرة في إمارة الفجيرة، للاطلاع على جهود نمو المشاريع الصناعية وتعزيز تبنّي الاستدامة الصناعية، وحلول تحفيز الجاذبية الاستثمارية، والممكنات الصناعية المعززة لبيئة الأعمال.

واستقبل وفد الوزارة، شريف العوضي، مدير عام هيئة المنطقة الحرة بالفجيرة، وعدداً من قيادات ومسؤولي الشركات الصناعية المحلية والدولية التي تتخذ من المنطقة الحرة في إمارة الفجيرة مقراً لها، حيث استمع الوفد إلى تصورات وتوجهات الشركات الصناعية.

وأكد عمر السويدي، أن الوزارة وبفضل توجيهات القيادة تواصل تنفيذ العديد من المبادرات النوعية الداعمة لأداء القطاع الصناعي والتكنولوجي، وتدعم الجهود الوطنية لتهيئة بيئة أعمال جاذبة للمستثمرين في القطاع الصناعي لتعزيز نمو وتنافسية المنتج الوطني على مستوى مرونة القطاع الصناعي خصوصاً في القطاعات الحيوية وذات الأولوية التي تعزز توجهات التحول التكنولوجي الصناعي والمستدام، بما يتماشى مع مستهدفات مبادرة «اصنع في الإمارات».

وثمّن شريف العوضي، زيارة وكيل الوزارة وفريق العمل في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، واعتبرها خطوة متقدمة وإيجابية لدعم توجهات وأولويات الدولة في تمكين القطاع الصناعي وتعزيز وتحفيز اقتصاد الدولة، بالإضافة لفتح قنوات أكثر فاعلية.

صناعات نوعية

وتضمنت الزيارة المرحلة الثالثة في منطقة الحيل والمرحلة الثانية من هيئة المنطقة الحرة الفجيرة، كما التقى وفد الوزارة بممثلين عن عدد من مصانع الإسمنت في المنطقة، ومنها شركة الفجيرة لصناعات الإسمنت في منطقة دبا، التي تعتبر أحدث وأكبر معمل إسمنت في الإمارات، وتدمج أحدث معدات مراقبة الجودة وتوفير التكاليف والمعدات الصديقة للبيئة جنباً إلى جنب مع أحدث التقنيات في مجال تصنيع الإسمنت، وكذلك شركة جي إس دبليو سمنت. كما شملت الزيارة شركتي كرومبرج وشوبرت الشرق الأوسط، التي تعد واحدة من الشركات الرائدة في توريد الأنظمة الكهربائية والكابلات، وشركة استري فارم المتخصصة في تصنيع المنتجات الطبية، وتورد منتجاتها إلى 70 دولة.

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