«نواة للطاقة» تطّلع على أنظمة التفتيش في جمارك دبي

المصدر: دبي- البيان

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استقبلت إدارة الدعم الفني في جمارك دبي بمقر الإدارة في ورسان وفداً من شركة نواة للطاقة المختصة بالطاقة النووية، لإطلاعه على أفضل الممارسات المطبقة في مجال الحماية، وتعريفه بالأنظمة والتقنيات الجديدة المستخدمة في كشف محاولات التهريب والتصدي لها.

واستقبل الوفد الزائر من جمارك دبي المهندس عادل السويدي مدير إدارة الدعم الفني والمهندس خالد الشامسي مدير أول قسم الخدمات الفنية والتطوير وصلاح السماج خبير إدارة الدعم الفني وماجد الزرعوني مدير الوحدات الخاصة والمهندس عبدالله المازمي مدير قسم الخدمات الفنية وعفاف آل محمد مساعد ضابط شراكة حكومية.

وتم تقديم عرض توضيحي للوفد عن إدارة الدعم الفني وأنظمة التفتيش المتطورة بجمارك دبي ومن ضمنها النظام المتطور والأول من نوعه في العالم لفحص وتفتيش المركبات الثقيلة والخفيفة والمعدات الضخمة واليخوت عبر المسح بالأشعة السينية، حيث زودت الدائرة مركز جمارك جبل علي وتيكوم بهذا النظام لزيادة قدرة المركز على مضاعفة عمليات التفتيش وتسريع الإجراءات.

وأوضح المهندس عادل السويدي أن هذا النظام يدعم انسيابية الأعمال والتجارة ويعزز من مكانة ميناء جبل علي الذي يعد الميناء الأكبر في الشرق الأوسط وأحد أهم الموانئ البحرية عالمياً، حيث يمتاز النظام المتطور العملاق بمواصفات خاصة بناءً على طلب من جمارك دبي بإمكانية مسح مركبات ومعدات ثقيلة بحد أقصى بأبعاد استثنائية تصل إلى 5.9 أمتار 5.5 X أمتار، ويعمل الجهاز بوضعي تشغيل، الثابت، حيث تكون المركبة في وضع متوقف، والمتحرك حيث يتم مسح المركبة أثناء عبورها من خلال الجهاز، يمتلك القدرة على كشف والتعرف على المواد المشعة وتحديد موقعها، التعرف على البيان الجمركي للحاويات من خلال رقم الحاوية، كما يتميز بالتحكم عن بُعد بما في ذلك تحليل الصور واتخاذ القرار المناسب بناءً على ذلك، وقد تم تطوير النظام بدعم من جهود المهندسين في إدارة الدعم الفني بما لديم من كفاءة عالية وخبرات متطورة تمكنهم من الارتقاء بمزايا أنظمة الفحص والتفتيش وتحسينها من أجل تحقيق أفضل النتائج التي تعزز قدرة الدائرة على حماية المجتمع وتيسير التجارة، حيث تحرص جمارك دبي على توفير أفضل مستويات التدريب الاحترافي للمهندسين في إدارة الدعم الفني .

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