«الصكوك الوطنية» توفر برامج ادخار لموظفي «الموانئ والجمارك»

المصدر: (دبي - البيان)

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أعلنت الصكوك الوطنية، شركة الادخار والاستثمار ‏المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، عن شراكة جديدة مع مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، تهدف إلى تعزيز الأمان المالي لموظفي المؤسسة، عبر توفير برامج ادخار واستثمار مبتكرة لهم. وتأتي هذه الشراكة في ظل ما كشفه تقرير مؤشر الصكوك الوطنية للادخار، حيث يخطط 76% من الأشخاص للادخار والاستثمار في الإمارات.

وسيتمكن موظفو مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة من الاستفادة من برامج الادخار والاستثمار المتعددة، التي تقدمها الصكوك الوطنية، ومنها Global Savings Club، وبرنامج «الراتب الإضافي»، وهو خطة ادخار مصممة خصيصاً لتحقيق دخل إضافي للأفراد. وقال محمد قاسم العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الصكوك الوطنية: «يسعدنا أن نعلن عن هذه الاتفاقية مع مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، والتي تأتي بمثابة إنجاز آخر، يتماشى مع استراتيجية الصكوك الوطنية للتعاون مع الشركات في الدولة، التي تعمل على تحقيق الازدهار المالي لموظفيهم».

وعبر سعيد البنّاي، المدير التنفيذي لإدارة الاستثمار (بالإنابة) بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، عن امتنانه للشراكة، التي تم تأسيسها مع الصكوك الوطنية، معتبراً أنها بداية علاقة استراتيجية تاريخية واتفاقية فريدة ومجدية للطرفين، تهدف إلى مصلحة الموظفين من خلال تزويدهم ببرامج ادخار مخصصة، تسهم في زيادة دخلهم.

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