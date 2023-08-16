«موانئ أبوظبي» تستثمر في ميناء كوريك بكازاخستان

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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وقّعت مجموعة موانئ أبوظبي، اتفاقية مبدئية مع شركة سيمورغ إنفست «سيمورغ»، المالكة والمطورة لمحطة «سارزها» البحرية متعددة الأغراض في ميناء كوريك، للاستثمار المحتمل في محطة الحبوب الواقعة بميناء كوريك في كازاخستان.

وبموجب بنود الاتفاقية، يهدف الطرفان إلى إنشاء مشروع مشترك للاستثمار وتشغيل وتطوير محطة «سارزها» وتحويلها إلى محطة بحرية متعددة الأغراض.

وقع الاتفاقية المبدئية كل من عبد العزيز زايد الشامسي، الرئيس التنفيذي الإقليمي بمجموعة موانئ أبوظبي، ونورزان ماراباييف، مدير عام شركة سيمورغ، وذلك بحضور كل من مارات كاراباييف، وزير الصناعة وتطوير البنية التحتية في كازاخستان، وألماس عيدروف نائب وزير الخارجية في كازاخستان، ورينات بكتوروف محافظ مركز أستانا المالي الدولي.

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