إدراج الأسهم الجديدة لمصرف عجمان اليوم

المصدر: دبي - البيان

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أكد مصرف عجمان أن إدراج الأسهم الجديدة في سوق دبي المالي وبدء التعاملات بها سيكون اليوم الأربعاء 16 أغسطس. وأشار المصرف في بيان إلى أنه تم الانتهاء من عملية تخصيص الأسهم الجديدة ورد الفائض.

وشهدت عملية الاكتتاب على حقوق الملكية لزيادة رأس المال لمصرف عجمان بمقدار 550 مليون درهم نجاحاً وإقبالاً هائلاً، حيث تجاوزت طلبات الاكتتاب الحد المطلوب بـ 7.4 أضعاف بإجمالي بلغ 4.1 مليارات درهم.

وقدمت حقوق الملكية للمساهمين الحاليين المسجلين وغيرهم من المستثمرين الآخرين فرصة الاكتتاب في الأسهم الجديدة التي تم إصدارها لزيادة رأس المال بسعر 1 درهم للسهم الواحد، بما يتطابق مع القيمة الاسمية لأسهم مصرف عجمان العادية.

من جهة أخرى، أعلن مصرف عجمان، عن تقديم خدمة الدفع الرقمية «جوجل باي» لعملائه حاملي بطاقات الخصم، وبطاقات الائتمان، عبر الأجهزة الذكية، التي تعمل بنظام Android و WearOS.ولفت المصرف إلى أن خدمة «جوجل باي» هي عبارة عن محفظة رقمية، ومنصة دفع من جوجل ستمكن عملاء مصرف عجمان من إجراء معاملات الدفع من أي مكان باستخدام أجهزة Android و WearOS لدى جميع المتاجر، وعبر الإنترنت.

للبدء باستخدام جوجل باي ينبغي على حاملي البطاقات القيام بتخزين بيانات بطاقات الائتمان أو بطاقات الخصم أو البطاقات المدفوعة مسبقاً على تطبيق محفظة «جوجل».وتسمح جوجل باي للعملاء بالدفع، وإجراء عمليات شراء آمنة وسريعة ومريحة في أي مكان سواء لدى المتاجر (حيث يتم قبول المدفوعات بدون تلامس) أو من خلال التطبيقات أوعبر الإنترنت.











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