الإمارات الإسلامي يفوز بـ«أفضل صفقة عقارية»

المصدر: (دبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

نال «الإمارات الإسلامي» جائزة «أفضل صفقة عقارية إسلامية»، خلال حفل توزيع «جوائز يوروموني للتمويل الإسلامي 2023»؛ وذلك تكريماً لقيادته صفقة تمويل لمجموعة عبدالواحد أحمد راشد بن شبيب.

ودعم المصرف مجموعة عبدالواحد أحمد راشد بن شبيب في دبي، من خلال توحيد أغلبية انكشافاتها المالية تحت مظلة «الإمارات الإسلامي»، والتي استتبعها المصرف بتوفير حلول إدارة النقد الشاملة، التي تغطي قطاعات مختلفة.

وتم تنفيذ صفقة التمويل المبتكرة، وفقاً لهيكلية مرابحة السيولة بغية تقييد التدفقات النقدية للشركة عموماً، عبر قطاعات أعمال مختلفة، وبالتالي توفير خطة لإبرام صفقات مماثلة، عبر وحدات أعمال أخرى تواجه تحديات تتطلب إجراءات شبيهة.

وأتاحت عائدات توريق الأصول العقارية الحالية للشركة فرصة لتنويع أعمالها التجارية، وتعزيز قدرتها للاستثمار مستقبلاً في قطاعات تشمل الخدمات الحكومية والأدوية والضيافة والتوزيع.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز