3 أسهم تستحوذ على نصف سيولة سوق دبي

المصدر: دبي - محمد عباس

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حافظ سوق دبي المالي على مكانته فوق مستوى 4050 نقطة، في ختام تداولات جلسة أمس؛ ثاني جلسات الأسبوع، وأغلق المؤشر عند 4051.19 نقطة، متراجعاً بنسبة 0.19 %، فيما أغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند مستوى 9807.19 نقاط، متراجعاً بنسبة 0.42 %. واجتذبت الأسهم سيولة بنحو 1.78 مليار درهم موزعة بواقع 1.24 مليار درهم في سوق أبوظبي، و539.2 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 585.5 مليون سهم عبر تنفيذ 27.8 ألف صفقة.

سوق دبي

استحوذت 3 أسهم في سوق دبي المالي على 55.6 % من سيولة السوق الإجمالية البالغة 539.2 مليون درهم، مع تركزها بشكل رئيس في قطاعات الصناعة والمالية والعقار، وهي شركات: «الخليج للملاحة»، و«شعاع كابيتال»، و«مصرف عجمان»، بسيولة جاوزت 299.6 مليون درهم.

وتصدر سهما «بنك الإمارات للاستثمار»، و«الإمارات للمرطبات» ارتفاعات 11 سهماً بسوق دبي، وارتفعا 11.2 % و9.4 % على التوالي، حيث ارتفع «الإمارات للمرطبات» بعد إعلان الشركة عن تغيير اسمها إلى شركة «الإمارات ريم للاستثمار»، بناء على قرار الجمعية العمومية المنعقدة في ديسمبر 2022. وصعدت أسهم «الرمز» 5.6 %، و«سالك» 3.06 %، و«تبريد» 2.5 %، وزاد «ديوا» 1.2 %، و«دو» 1.1 %، و«إمباور» 1.05 % و«الأنصاري» 0.82 %.

سوق أبوظبي

أقفل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند مستوى 9807.19 نقاط، متراجعاً بنسبة 0.42 %، وشهد السوق ارتفاع أسهم «رأس الخيمة للأسمنت» 5.6 %، و«أدنوك للغاز» 3 %، و«أدنوك للحفر» 2.3 %، و«جلفار» 1.4 %، و«أدنوك للتوزيع» 1.3 %. وحصد سهم «العالمية القابضة» النصيب الأكبر من سيولة سوق أبوظبي بنحو 206.4 ملايين درهم، ثم «كيو القابضة» بسيولة جاوزت 139.6 مليون درهم، تلاه «ألفا ظبي القابضة» جاذباً 109 ملايين درهم.

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