«إم. بي. إم. أي» تحقق 487 مليون درهم أرباحاً صافية في النصف الأول

المصدر: (أبوظبي- البيان)

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سجلت مجموعة «إم. بي. إم. أي» المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، أرباحاً صافية في النصف الأول بنحو 487.7 مليون درهم. وجاء هذا الأداء القوي ترجمة لجهود المجموعة المستمرة لتوسيع وترسيخ حضورها في الأسواق، وتعزيز القيمة المتاحة للشركاء وأصحاب المصلحة.

وجاء نمو المجموعة مدفوعاً بمجموعة من المساعي الاستراتيجية، أبرزها دخول أسواق جديدة، وزيادة نمو محفظة الأعمال، وتعزيز التقنيات المبتكرة، وبناء شراكات جديدة، وتوسيع حضورها الجغرافي، وتأتي هذه الخطوات تماشياً مع الرسالة المؤسسية للمجموعة والرامية لتقديم حلول تحولية على مستوى العالم، وتشجيع الابتكار وتلبية متطلبات العملاء المتغيرة.

وقال علي الظاهري، رئيس مجلس إدارة مجموعة «إم. بي. إم. إي» تعكس نتائجنا المالية القوية للنصف الأول من العام تفاني فريق عملنا، وتجسد هذه النتائج التوجيهات الاستراتيجية لمجلس الإدارة، والتزامنا الراسخ بالابتكار وضمان رضا العملاء والتميز التشغيلي، ونتوجه بالشكر والتقدير لموظفينا وعملائنا وشركائنا وأصحاب المصلحة باعتبارهم ركائز رئيسية في تحقيق هذا النجاح.

وسنواصل المضي قدماً في هذا المسار، والتركيز علي تعزيز القيمة المضافة التي نتيحها، والحفاظ على مكانتنا كشركة رائدة في القطاع، وكلنا ثقة بقدرتنا على البناء على هذا النجاح في الأرباع القادمة».

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