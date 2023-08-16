ارتفاع الخسائر المتراكمة لـ«دريك آند سكل إنترناشيونال»

المصدر: (دبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت شركة «دريك آند سكل إنترناشيونال» للتصميم والهندسة والتطوير في قطاعات المياه والطاقة والكهرباء والنفط والغاز أمس نتائجها المالية غير المدققة للربع الثاني المنتهي بــ 30 يونيو 2023، حيث حققت الشركة إجمالي أرباح بقيمة 5 ملايين درهم مقارنة بمليون درهم في الفترة نفسها من العام 2022.

وبلغت الإيرادات المحققة 45 مليون درهم وهي قيمة الإيرادات ذاتها للفترة نفسها من عام 2022. وبلغت الخسائر من العمليات المستمرة 163 مليون درهم مقارنة بخسائر قدرها 90 مليون درهم للفترة نفسها من عام 2022. وارتفعت قيمة الخسائر المتراكمة إلى 261.5 مليون درهم.

وقال المهندس شفيق عبد الحميد، رئيس مجلس إدارة دريك آند سكل ش.م.ع: وفقاً لما تم الإعلان عنه في 8 أغسطس 2023 وحيث سبق وأن قررت محكمة الاستئناف افتتاح إجراءات إعادة الهيكلة للشركة وفقاً لقانون الإفلاس دون الأخذ بالاعتبار لظروف الأزمة المالية الطارئة، فقد تقدمت الشركة بالطعن على القرار الصادر، وأن الشركة بانتظار حكم محكمة التمييز في جلسة 22 أغسطس 2023 لإنصاف الشركة بقبول افتتاح الإجراءات وفقاً للأزمة المالية الطارئة وبالنتيجة اعتماد الإجراءات التي تم استكمالها من خلال لجنة التنظيم المالي.

وفور استكمال إجراءات الطلب المقدم إلى المحكمة، فسيتم المباشرة باستكمال باقي الإجراءات المتفق عليها في الخطة من رفع رأسمال الشركة وتقديم طلب إعادة أسهم الشركة للتداول في سوق دبي المالي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز