وجهات المأكولات بدبي تستعد لانطلاق «أسبوع الصيف للمطاعم» الجمعة

المصدر: دبي- البيان

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يستعد عشاق الطعام لانطلاق «أسبوع الصيف للمطاعم» الجمعة ضمن فعاليات «مفاجآت صيف دبي». ويشارك في دورة هذا العام حوالي 60 مطعماً من المطاعم الشهيرة المفضلة لدى العائلات في جميع أنحاء المدينة، ما يمنح سكان دبي وزوارها فرصة استكشاف أماكن جديدة أو مفضلة مع تخفيضات رائعة، علماً بأن أسهل طرق الحجز هي من خلال زيارة الموقع الإلكتروني www.summerrestaurantweek.com.

ويمكن لتذوق أشهى الأطباق مع صفقات لا تفوت في المطاعم الحائزة على نجمة ميشلان، وكذلك المطاعم المناسبة للعائلات، ومجموعة من وجهات تناول الطعام الرائدة خلال أسبوع الصيف للمطاعم هذا العام، والذي يقام في الفترة من 18 حتى 27 أغسطس. ويسعى «أسبوع الصيف للمطاعم» لإرضاء جميع الأذواق، من محبي اللحوم، إلى النباتيين، وعاشقي تذوق المأكولات الجديدة، والأشخاص الاجتماعيين الذين يحبون قضاء الوقت مع الآخرين في الخارج، والمغامرين الباحثين عن مزيج فريد من النكهات.

ويتمتع عشاق الطعام المتميزون في دبي بفرصة ذهبية لاستكشاف كنوز الطعام في المدينة بأسعار لا تصدق، حيث يقدم كل مطعم مشارك قوائم طعام بأسعار محددة بما في ذلك الأطباق المميزة وبتخفيضات كبيرة. وتتضمن العروض تقديم وجبات غداء مكونة من طبقين ابتداءً من 95 درهماً، ووجبات عشاء مكونة من 3 أطباق ابتداءً من 150 درهماً.

أطباق شهية بأسعار مخفضة

يمكن الحصول على عروض رائعة في المطاعم الراقية المحلية في الإمارات، بما في ذلك المطاعم الحائزة على نجمة ميشلان الشهيرة والعديد من الأماكن التي حصدت جائزة «بيب غورماند» في دبي. وتشمل هذه القائمة مطعم «11 وودفاير» في جميرا 1، الذي حصل على نجمة ميشلان لمدة عامين متتاليين، إلى جانب إدراجه ضمن قائمة أفضل 50 مطعماً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2022. ويقدم المطعم الخضار والمأكولات البحرية واللحوم المشوية بإتقان على أغصان البلوط أو الجوز أو القش. كما تتضمن القائمة مطعم «إنديا باي فينيت» الذي يضفي لمسة عصرية على الكلاسيكيات الهندية المحبوبة. كما يمكن تجربة مطعم «فولي» في مدينة جميرا، حيث يقدم العديد من الأطباق بما في ذلك كبد البط والسمان وكريم بروليه المثلج.

ويمكن تناول العشاء في مطاعم شهيرة مثل الفنر، والتي تنقل الضيوف إلى عصر من الأناقة الإماراتية وتراث الطهي الإقليمي، أو مطعم «فيليا» في فندق «إس إل إس» دبي في الخليج التجاري الذي يحتفي بطرق الطهي التي تنتقل عبر أجيال النساء مع قائمة تتراوح من البيتزا اللذيذة إلى الأطباق الإيطالية التقليدية مع لمسة عصرية، أو يمكن التوجه إلى مطعم «شابيستان» في خور ديرة لتذوّق الأطباق الفارسية التقليدية.

وتزخر المدينة أيضاً بالمطاعم والأماكن الصديقة للبيئة، منها مطعم «لوي» أول مطعم في دبي يحصل على نجمة ميشلان الخضراء. ويقوم فريق المطبخ بالطهي على النار مع تقليل النفايات ويشترون المكونات محلياً قدر الإمكان.

تجارب طهي مميزة

وللاستمتاع بأطيب نكهات الشرق الأوسط، يمكن التوجه إلى مطعم «يابا للشيف شاهين» في جميرا 1 للمأكولات العراقية، أو تذوق المأكولات البيروتية الشهية مع إطلالة خلابة في مطعم «النافورة» في جميرا القصر أو مطعم «ابن البحر» في كلوب فيستا ماري. وللحصول على النكهات الشرق أوسطية المعاصرة، فإن مطعم «بشرى من بودا بار» في مرسى دبي يقدم مزيجاً فخماً من المأكولات المميزة.

ولتذوّق النكهات الشهية عبر مدن أوروبا هناك مطعم «سكافوس» و«أليتشي» لمغامرة ساحلية لتذوق المأكولات البحرية الشهية من البحر الأبيض المتوسط. أما مطاعم «بيسترو دي آرتس» و «ولا بيتيت آني» و «كوكلي فرنش براسيري» و «كوكلي فرنش بيسترو» فتقدم أطباقا استثنائية وكأنكم تستمتعون بوقتكم في شوارع باريس.

المأكولات الآسيوية

ولأجواء آسيوية آسرة. يُعد مطعم «كارنفال باي تريساند» الخيار المثالي لتجربة المطبخ الهندي الحديث في مشهد ساحر واستثنائي، بينما يضفي «فارزي» لمسة عصرية على الكلاسيكيات الهندية المحبوبة. أما مطعم «أمارا» فيقدم مزيجاً من النكهات العربية والتوابل الهندية الشهية، كما يمكنكم الاستمتاع بتجربة الأكل الفاخر في مطعم «فارغ» في منتجع وسبا تاج إكزوتيكا في النخلة، واستكشاف نكهات جنوب شرق آسيا في مطعم «لاو» في جزيرة النخلة ومطعم «بي بي سوشال داينينغ» في مركز دبي المالي العالمي.

وهناك مهرجان مكسيكي في مطاعم «لا تابليتا» و«ليلا وود فايرد تاكويريا» و«مايا من الشيف ريتشارد ساندوفال» التي تضفي لمسة فاخرة على الأطباق المكسيكية التقليدية. ولعشاق اللحوم، يمكن تذوق شرائح اللحم التركية في مطعم «بوتشا» أو الاستمتاع بالخيارات المتميزة في ومطعم «بول آند بير». ويمكن زيارة مطعم «سفوماتو» الذي يقدّم لمرتاديه مفهوم الفخامة بأسعار معقولة، أو مطعم «21 جرامز» الذي يقدم قائمة طعام من شبه جزيرة البلقان.

كما يمكن تذوق مزيج رائع من المأكولات البرتغالية واليابانية في مطعم «أوانجو» أو العديد من الأطباق النباتية الرائعة في مطعم «وايلد آند ذا مون» أو الاستمتاع بتناول القهوة المتميزة والطعام في أجواء مريحة وغير رسمية في مطعم «دينينغ بوتيك».

تخفيضات

ويشارك العديد من المطاعم هذا العام بتقديم تخفيضات كبيرة على أشهر الأطباق، منها «أكسنتس» «داو أند أنكور» و«ريوفورم سوشل أند جريل» و «رورينغ رابيت»، و«ذا ناين» و«بايت مي برغر» و«مينا براسري» و«سوشل كومباني» و«ميتس أند تريز».

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