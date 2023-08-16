أكاديمية مركز دبي المالي العالمي تحتفل بتخريج الدفعة الأولى من «برنامج دبلوم ضريبة الشركات»

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

احتفلت أكاديمية مركز دبي المالي العالمي، المركز التعليمي لمركز دبي المالي العالمي مؤخراً بتخريج الدفعة الأولى من «برنامج دبلوم ضريبة الشركات الإماراتي»، والذي تم تقديمه، بالتعاون مع أكاديمية «برايس ووترهاوس كوبرز»، المُتخصصة في تنمية المواهب والمهارات التابعة لشركة «برايس ووترهاوس كوبرز الشرق الأوسط».

وأقيم مؤخراً حفل تخرج لتكريم 28 من المُتخصصين في الشؤون المالية والقانونية والضريبية من مختلف القطاعات، استكمالاً لسلسة تعليمية مكثفة لدراسة قانون ضريبة الشركات الاتحادي، الذي دخل حيز التنفيذ في الدولة اعتباراً من 1 يونيو 2023.

تتألف الدفعة الأولى من برنامج الدبلوم المقدم في أكاديمية مركز دبي المالي العالمي والمعترف به عالمياً من 13 جنسية، منهم 46% من الإناث، ما يعكس الجاذبية العالمية والطبيعة الشاملة لبرامج الأكاديمية، وامتد البرنامج المكثف على مدى شهر واحد، لتزويد المشاركين بالمهارات والمعارف اللازمة، والتي ستمكنهم من توجيه الشركات نحو الامتثال لمتطلبات ضريبة الشركات الجديدة في دولة الإمارات.

وأسهم تنوع المشاركين أيضاً في خلق بيئة تعليمية ديناميكية وجاذبة، حيث يستفيد المشاركون من فرص التواصل الهادفة مع ممارسين ومهنيين من خلفيات متنوعة، واجتاز بعض المشاركين من هذه الدفعة بالفعل اختبار الشهادة النهائي المقدم من «رابطة فنيي الضرائب-المملكة المتحدة» لإثبات مستويات كفاءتهم وإلمامهم الكامل بالقانون الاتحادي الجديد.

وفي كلمته خلال الحفل قال كريستيان كونز، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية والابتكار والمشاريع في سلطة مركز دبي المالي العالمي: «شكل تخريج أول دفعة من «برنامج دبلوم ضريبة الشركات الإماراتي» إنجازاً جديداً لأكاديمية مركز دبي المالي العالمي، وتتويجاً لجهودنا المتواصلة، التي تعكس التزامنا بتوفير التعليم اللازم والمرتبط بالقطاع لتوسيع مهارات مجتمع الخدمات المالية.

وبتعاوننا مع أكاديمية «برايس ووترهاوس كوبرز» اكتسب المُتخصصون الماليون المعارف والمهارات العملية الكفيلة بضمان امتثال جميع الممارسات والأنظمة والعمليات الخاصة بشركاتهم مع النظام الضريبي الجديد، وأتقدم بالتهنئة لجميع الخريجين، وأتطلع إلى الترحيب بالمشاركين الجُدد في برامجنا المقبلة».

وقال تيمور علي مير، الشريك لدى «برايس ووترهاوس كوبرز»ورئيس المؤهلات: «سعداء بتعاوننا مع أكاديمية مركز دبي المالي العالمي، بما يعزز التزامنا بمواكبة الاحتياجات الضريبية المتطورة لعملائنا في جميع أنحاء المنطقة. يسعدنا أن نبارك للدفعة الأولى من الخريجين، ونتطلع إلى تمكين المزيد من الكوادر المالية لضمان التطبيق السلس لضريبة الشركات في الإمارات والامتثال لأحكامه».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز