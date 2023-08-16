استطلاع: 75 % يرون أن التكنولوجيا توفر حلاً للاحتباس الحراري

المصدر: (دبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أظهرت نتائج استطلاعات الرأي التي أجرتها «يوجوف» بتكليف من شركة ديوك+ مير duke+mir للاتصال الاستراتيجي أن 75% من سكان الإمارات يعتقدون أنه من خلال التكنولوجيا سيتوفر حل لأزمة الاحتباس الحراري. جاء ذلك كجزء من تقرير «العمل البيئي في الإمارات 2023» بمشاركة أكثر من 1000 شخص من دولة الإمارات. وكشف التقرير عن بعض المجالات المثيرة للقلق المرتبطة بمجموعات العمل البيئي، حيث يعتقد 52% من المشاركين أن التغير المناخي أمر حتمي ولا يستدعي القلق.

وقال مير خورشيد، الشريك المؤسس لـ duke+mir: «حان الوقت المناسب للأفراد للقيام بدورهم. وبما أن الإمارات تُكرس عام 2023 للاستدامة، فإن استضافة «COP28» تعتبر فرصة الأجيال لرفع مستوى الوعي حول التغير المناخي بين المجتمعات، ودعم رؤية الإمارات في تحقيق أهدافها الوطنية للوصول إلى الحياد الكربوني في 2050».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز