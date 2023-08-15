"إمباور" تسجل أداء لافتا في عملياتها

المصدر: وام

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شهدت خدمات مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي “إمباور” الإلكترونية المختلفة إقبالا لافتا من شرائح المتعاملين المتنوعة بين ملّاك المشاريع والمؤسسات والشركات والأفراد على امتداد الرقعة الجغرافية لإمارة دبي .

وأعلنت المؤسسة أن نسبة الزيادة في عدد التسجيلات الإلكترونية الموثقة للمتعاملين الجدد من القطاعين الحكومي والخاص بلغت 55% خلال الأعوام الخمسة الماضية من عام 2018 وحتى عام 2022 .

وأشارت إلى أنه خلال النصف الأول من العام الجاري بلغت عمليات سداد الفواتير عبر قنوات الدفع الإلكتروني التي تقدمها “إمباور” وشركاؤها الإستراتيجيون من بنوك ومؤسسات مالية 385,000 عملية بزيادة نسبتها 9.4% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وفي إطار جهودها لتسهيل مزاولة الأعمال وتعزيز الفعالية والإنتاجية، اعتمدت «إمباور» 16,300 طلب لخدمة شهادات عدم الممانعة خلال النصف الأول من العام الجاري (ما بين يناير حتى يونيو 2023) .

وبلغت نسبة الزيادة 9.51% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2022 وذلك لتسهيل حصول الاستشاريين والمقاولين على موافقات المؤسسة لتقديم الطلبات، وتقليل التجاوزات والأضرار والغرامات أو تجنبها، وتوفير الوقت والجهد.

وقال سعادة أحمد بن شعفار الرئيس التنفيذي لـ «إمباور» : " إن النتائج التي حققتها المؤسسة خلال النصف الأول من العام 2023 من زيادة في الإيرادات والتي بلغت 1,225 مليون درهم وصافي الأرباح التي بلغت 403 ملايين درهم تعودان إلى الأداء المتميز في عمليتها التي ترسم صورة دقيقة لوفاء المؤسسة بوعودها للمساهمين على صعيد جديتها وحرصها في مواصلة ازدهار ونمو أعملها عبر تقديم خدمات تتميز بالسهولة والجودة والتنافسية وتنعكس على مستويات آدائها وتتماشي في الوقت ذاته مع الإستراتيجيات الوطنية والتقدم التقني المستمر الذي تشهده إمارة دبي حرصاً على تسهيل إنجاز مختلف المعاملات لبلوغ رضا المتعاملين وسعادتهم".

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