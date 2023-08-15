«أمان» تتحول من الخسائر إلى الأرباح بـ 4 ملايين درهم

المصدر: دبي - البيان

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حققت شركة دبي الإسلامي للتأمين وإعادة التأمين (أمان)، أرباحاً قدرها 4.01 ملايين درهم (1.78 فلس/للسهم) بنهاية النصف الأول 2023، مقارنة بخسائر قدرها 5.09 ملايين درهم حققتها خلال الفترة نفسها من عام 2022.

وسجلت شركة أمان للتأمين أرباحاً صافية بنهاية الربع الثاني من العام بلغت 4 ملايين درهم، بنسبة زيادة 179% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2022.

وجاءت النتائج الإيجابية للربع الثاني من العام الجاري 2023 نتيجة خطة مجلس الإدارة الرامية للتخارج وبيع المحافظ التأمينية، وتحويل نشاط الشركة إلى شركة استثمار.

وأكد الدكتور صالح الهاشمي، رئيس مجلس الإدارة أن «أمان» نجحت في تقليص حجم الأصول غير الاستراتيجية، مما كان له آثار إيجابية في تحسين الوضع المالي للشركة وتحقيق أرباح جيدة خلال الربع الثاني من العام الجاري، على الرغم من ظروف السوق الصعبة لقطاع التأمين بشكل عام.

وقال: إن شركة أمان للتأمين تحرز تقدماً جيداً في تنفيذ الخطة الاستراتيجية التي أقرتها للخروج من أعمال التأمين وتحويلها إلى شركة استثمار، إذ تضمنت المرحلة الأولى بيع وتحويل محفظة التأمين إلى المشترين، بينما تضمنت المرحلة الثانية تحول «أمان» إلى شركة استثمارية.

وأضاف إن شركة أمان للتأمين ستواصل تنفيذ خطتها المرسومة وتحقيق مستهدفاتها بمشيئة الله، حسب الجدول الزمني المحدد.

وأشار إلى أن حقوق المساهمين في شركة «أمان» تحسنت خلال العام الماضي وحتى الآن، وبلغت الزيادة في حقوق المساهمين 9% بنهاية النصف الأول، لترتفع من 77.2 مليون درهم إلى 84.5 مليون درهم.

الجدير بالذكر أن الجمعية العمومية لشركة أمان للتأمين كانت قد وافقت خلال اجتماعها في شهر فبراير الماضي على قرار مجلس الإدارة بتصفية وبيع المحافظ التأمينية، وفوضت الجمعية العمومية مجلس إدارة الشركة لاستكمال كل الإجراءات اللازمة مع الجهات ذات العلاقة، وحملة الوثائق للتخارج من أعمال التأمين، كما وافقت الجمعية العمومية لشركة أمان على قرار مجلس الإدارة بتحويل نشاط الشركة إلى شركة استثمار، وذلك بعد موافقة الجهات ذات العلاقة.

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