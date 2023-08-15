176.9 مليوناً أرباح «يلا» النصفية بنمو 26.6%

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت مجموعة «يلا المحدودة»، التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، والمدرجة في بورصة نيويورك، عن نتائجها المالية الأولية غير المدققة للنصف الأول من العام، المنتهي في 30 يونيو 2023، محققة إيرادات ضخمة تعدت 561 مليون درهم (152.8 مليون دولار)، بنسبة نمو بلغت 2.9%، ما يعكس النجاح المستمر للشركة في تحقيق أهدافها الاستراتيجية، وتطوير عملياتها.

وبحسب البيانات المالية، التي أعلنتها مجموعة «يلا المحدودة»، مالكة أكبر منصة تواصل اجتماعي وألعاب في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ارتفع صافي أرباح المجموعة النصفية إلى 176.9 مليون درهم (48.2 مليون دولار)، بنسبة نمو تعدت 26.6% مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي، ما يعكس متانة الأداء المالي للشركة، بفضل الزخم المستمر في نمو أعمالها.

الربع الثاني

ويُعزى هذا الأداء المالي القوي بشكل أساسي إلى النتائج المالية القوية، التي حققتها الشركة، خلال الربع الثاني من العام الحالي، حيث واصلت إيرادات «يلا» الارتفاع، لتصل إلى 291 مليون درهم (79.2 مليون دولار) بنسبة نمو تعدت 4.1% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، أما صافي أرباح المجموعة الربعية فقد ارتفعت بشكل ملحوظ، لتصل إلى 103.8 ملايين درهم (28.3 مليون دولار) مقارنة بـ 74.7 مليون درهم (20.4 مليون دولار) بالفترة نفسها من العام الماضي.

وفي الوقت ذاته بقي هامش الربح غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً مرتفعاً عند حدود 35.7%، مما يسلط الضوء على كفاءة استراتيجية النمو، وقدرة الشركة على تحقيق الدخل والإنفاق المنضبط.

كما ارتفع متوسط عدد المستخدمين النشطين شهرياً بنسبة 14.3% إلى 34.2 مليون في الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بـ29.9 مليون بالفترة نفسها من العام الماضي. من جانب آخر ارتفع عدد المشتركين بالخدمات المدفوعة بنسبة 6.62 % إلى 13.4 مليون مستخدم مقارنة بــ 10.6 ملايين مستخدم، خلال الفترة نفسها من عام 2022.

تحولات رقمية

وعبر يانغ تاو، مؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة «يلا المحدودة»، عن سعادته بالنتائج القوية، التي حققتها الشركة، مشيراً إلى أن عام 2023 كان عاماً مميزاً في تاريخ الشركة من ناحية نمو الإيرادات لا سيما في ظل التحولات الرقمية المتسارعة، التي يشهدها الشرق الأوسط، وأكد تاو أن زخم النمو، الذي شهدته الشركة يرجع بشكل رئيسي إلى استيعابها لمدى الفرص المتاحة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالإضافة إلى الدعم القوي، الذي قدمته الحكومات المحلية، والتي باتت مصممة على الارتقاء بقطاع الترفيه الرقمي، من خلال تعزيز التعاون مع مختلف الدول عالمياً، والمشاركة الفعالة في المشاريع المحلية، بهدف جذب الاستثمارات العالمية في الصناعات المحلية، وتشجيع الاستثمارات في مشاريع مبتكرة لخلق فرص استراتيجية مستدامة.

وأكد تاو التزام الشركة بمواصلة العمل على تحقيق رؤيتها المتمثلة بأن تصبح أكبر شركة للتواصل الاجتماعي والألعاب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، معبراً عن تفاؤله بالإمكانات الهائلة، التي تزخر بها المنطقة، وأشاد بجهود فريق عمل المجموعة، وحرصهم على تحقيق أهداف الشركة، الأمر الذي يشكل حافزاً لاستكشاف المزيد من الفرص الواعدة، التي تمهد الطريق أمام تقديم خدمات تلبي احتياجات المستخدمين المتزايدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

زيادة المستخدمين

وأشاد صيفي إسماعيل، رئيس مجموعة «يلا المحدودة»، بالنتائج المالية القوية، التي حققتها المجموعة، خلال النصف الأول من العام الحالي، مشيراً إلى أن نتائج الربع الثاني أسهمت في دفع أداء الشركة المالي إلى آفاق جديدة، حيث سجلت «يلا» زيادة كبيرة في عدد المستخدمين النشطين شهرياً بنسبة 14.3% على أساس سنوي، لتصل إلى 34.2 مليوناً، ورافق ذلك زيادة أخرى في عدد المشتركين بالخدمات المدفوعة بنسبة تعدت 26.6% على أساس سنوي، ليصل العدد الإجمالي إلى 13.4 مليون مستخدم، مؤكداً التزام الشركة بتعزيز تجربة العملاء، بما يدعم مكانتها الرائدة في قطاع التكنولوجيا والألعاب.

وشدد إسماعيل حرص الشركة على تقديم أرقى الخدمات الرقمية، التي تتناسب مع الثقافة العربية للمستخدمين لدعم مكانتها السوقية وسمعتها المميزة، تماشياً مع مسؤوليتها المجتمعية تجاه الحفاظ على التراث الغني لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأضاف: «إن مشاركة «يلا» في مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية والتعاون مع جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي تعزز مكانة «يلا» كونها شركة رائدة في الصناعة المحلية، ومساهماً رئيسياً في دفع عجلة التحول الرقمي على مستوى المنطقة».

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